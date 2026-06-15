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دون الـ 52 بيعا وشراء.. سعر الدولار في مصر مستهل اليوم الإثنين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

دون الـ 52 بيعا وشراء.. سعر الدولار في مصر مستهل اليوم الإثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

سجل سعر الدولار في أغلب البنوك دون 52 بيعا وشراءا، وذلك خلال مستهل تعاملات الأسبوع الجاري.

يستعرض موقع "صدى البلد" سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الإثنين 15يونيو 2026، وفقًا لآخر تحديثات للبنوك بالقطاعين العام والخاص في مصر.

سعر الدولار اليوم الإثنين 15-6-2026

نزل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي ليسجل: 

 51.95 جنيه للشراء.

 52.05 جنيه للبيع.

ثبت سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك إتش إس بي سي HSBC عند :

  51.93 جنيه للشراء.

 52.03 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي ليسجل: 

  51.12 جنيه للشراء.

 52.02 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية الدولية ليصل:

 51.09 جنيه للشراء.

 51.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك اليوم 

وتساوي سعر الدولار في بنوك المصرف المتحد، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، الإسكندرية، المصرف العربي،قناة السويس ، العربي الأفريقي، مصر، ، بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المصري ليصل إلي:

 51.07 جنيه للشراء.

 51.17 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنوك التعمير والإسكان والكويت الوطني، نكست و العقاري المصري العربي ليسجل:

 51.05 جنيه للشراء.

 51.15 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول، البركة  والبنك التجاري الدولي CIB لنحو:

 51.02 جنيه للشراء.

51.12 جنيه للبيع.

أقل سعر بيع للدولار في البنوك

هبط سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك أبوظبي الأول، الإمارات دبي وفيصل الإسلامي  ليسجل:

 51.10 جنيه للشراء.

 51 جنيه للبيع.

سعر الدولار رسميا

سجل سعر الدولار الأمريكي رسميًا في البنك المركزي نحو:

 51.05 جنيه للشراء.

 51.19 جنبه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم

51.93 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم 

 51 جنيه.

 متوسط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري  

 51.17 جنيه.


 

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