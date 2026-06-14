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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

متوسط سعر الدولار في مصر الآن

متوسط سعر الدولار
متوسط سعر الدولار
علياء فوزى

سجل متوسط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري  الآن نحو 51.17 جنيه.

يستعرض موقع "صدى البلد" سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم الأحد 14يونيو 2026، وفقًا لآخر تحديثات للبنوك بالقطاعين العام والخاص في مصر.

سعر الدولار اليوم الأحد 14-6-2026

نزل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي ليسجل: 

 51.95 جنيه للشراء.

 52.05 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك إتش إس بي سي HSBC عند :

  51.93 جنيه للشراء.

 52.03 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي ليسجل: 

  51.12 جنيه للشراء.

 52.02 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية الدولية ليصل:

 51.09 جنيه للشراء.

 51.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك اليوم 

وتساوي سعر الدولار في بنوك المصرف المتحد، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، الإسكندرية، المصرف العربي،قناة السويس ، العربي الأفريقي، مصر، ، بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المصري ليصل إلي:

 51.07 جنيه للشراء.

 51.17 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنوك التعمير والإسكان والكويت الوطني، نكست و العقاري المصري العربي ليسجل:

 51.05 جنيه للشراء.

 51.15 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول، البركة  والبنك التجاري الدولي CIB لنحو:

 51.02 جنيه للشراء.

51.12 جنيه للبيع.

أقل سعر بيع للدولار في البنوك

هبط سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك أبوظبي الأول، الإمارات دبي وفيصل الإسلامي  ليسجل:

 51.10 جنيه للشراء.

 51 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي رسميًا في البنك المركزي نحو:

 51.05 جنيه للشراء.

 51.19 جنبه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم

51.93 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم 

 51 جنيه.


 

سعر الدولار الأمريكي متوسط سعر الدولار الجنيه المصري أقل سعر بيع للدولار سعر الدولار

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