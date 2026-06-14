90 قرشا دفعة واحدة.. هبوط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد بنحو 90 قرشا تقريبا، وذلك في جميع البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الاحج 14-6-2026، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 51 جنيها للشراء و51.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الامارات دبي 51 جنيها للشراء و51.10 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الآن

سعر الدولار في بنك أبوظبي الاول 51 جنيها للشراء و51.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 51.02 جنيهه للشراء و51.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل 51.05 جنيه للشراء و51.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 51.05 جنيه للشراء و51.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 51.05 جنيه للشراء و51.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 51.05 جنيه للشراء و51.15 جنيه للبيع.

البنك الاهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 51.07 جنيه للشراء و51.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 51.07 جنيه للشراء و51.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 51.07 جنيه للشراء و51.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 51.07 جنيه للشراء و51.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 51.25 جنيه للشراء و51.35 جنيه للبيع.