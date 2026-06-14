30 قرشا.. تراجع أسعار الدولار منتصف تعاملات اليوم الأحد

تراجع سعر صرف الدولار بمتوسط 30 قرشا تقريبا منتصف تعاملات اليوم الأحد 14-6-2026، في البنوك العامة في مصر .

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الأحد 14 يونيو 2026، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 51.60 جنيه للشراء و51.70 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار

سعر الدولار في ميد بنك 51.27 جنيه للشراء و51.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 51.23 جنيه للشراء و51.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 51.20 جنيه للشراء و51.30 جنيه للبيع.

البنك الاهلي المصري

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 51.20 جنيه للشراء و51.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الاهلي الكويتي 51.20 جنيه للشراء و51.30 جنيه للبيع.

بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 51.19 جنيه للشراء و51.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي 51.18 جنيه للشراء و51.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصري الخليجي 51.17 جنيه للشراء و51.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 51.15 جنيه للشراء و51.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 51.15 جنيه للشراء و51.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل 51.15 جنيه للشراء و51.25 جنيه للبيع.