سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 14 يونيو 2026.. تراجع جديد بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر .. شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد 14 يونيو 2026 داخل البنوك العاملة في السوق المصرية، بالتزامن مع متابعة واسعة من المواطنين والمستثمرين لحركة أسعار الصرف وتطوراتها اليومية، باعتبارها من المؤشرات الاقتصادية الأكثر تأثيرًا على الأسواق المحلية والقطاعات التجارية المختلفة.

وأظهرت أحدث البيانات المتاحة انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك ومكاتب الصرافة، حيث سجل داخل البنك المركزي المصري نحو 51.06 جنيه للشراء و51.16 جنيه للبيع، في استمرار للتحركات السعرية التي تشهدها سوق الصرف خلال الفترة الحالية.

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سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 14 يونيو 2026 نحو 51.06 جنيه للشراء و51.16 جنيه للبيع، ليواصل العملة الأمريكية تداولاتها عند هذه المستويات في منتصف التعاملات.

ويُعد السعر المعلن من البنك المركزي المصري أحد المؤشرات الرئيسية التي يعتمد عليها المتعاملون في متابعة حركة سوق الصرف، إلى جانب الأسعار المعلنة من البنوك التجارية ومكاتب الصرافة المنتشرة في مختلف المحافظات.

أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية

أظهرت التعاملات المصرفية المعلنة اليوم تقاربًا في أسعار الدولار داخل عدد من البنوك الكبرى، حيث جاءت الأسعار على النحو الآتي:

البنك الأهلي المصري: 51.07 جنيه للشراء و51.17 جنيه للبيع.

بنك مصر: 51.07 جنيه للشراء و51.17 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 51.07 جنيه للشراء و51.17 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 51.07 جنيه للشراء و51.17 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 51.07 جنيه للشراء و51.17 جنيه للبيع.

ويعكس هذا التقارب حالة من الاستقرار النسبي في تسعير الدولار داخل عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرية خلال تعاملات اليوم.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وبنك فيصل

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 51.02 جنيه للشراء و51.12 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر العملة الأمريكية في بنك فيصل 51 جنيهًا للشراء و51.1 جنيه للبيع.

وتأتي هذه الأسعار ضمن نطاقات متقاربة مع بقية البنوك العاملة في السوق، مع وجود فروق طفيفة بين بنك وآخر وفقًا لسياسات التسعير المعتمدة لدى كل مؤسسة مصرفية.

مصرف أبو ظبي الإسلامي يسجل أعلى سعر للدولار

جاء مصرف أبو ظبي الإسلامي في مقدمة البنوك من حيث سعر الدولار خلال تعاملات اليوم، إذ سجل 51.95 جنيهًا للشراء و52.05 جنيه للبيع.

ويُعد هذا السعر الأعلى بين الأسعار المعلنة في البنوك الواردة بمنتصف تعاملات اليوم، ما يجعله محل متابعة من جانب العملاء الراغبين في شراء أو بيع العملة الأمريكية.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني نحو 51.05 جنيه للشراء و51.15 جنيه للبيع، ليأتي قريبًا من مستويات الأسعار المسجلة في غالبية البنوك الأخرى خلال تعاملات اليوم.

وتعكس هذه المستويات استمرار حالة التقارب بين أسعار الصرف المعلنة داخل القطاع المصرفي المصري، مع اختلافات محدودة بين بنك وآخر.

سعر الدولار في مكاتب الصرافة اليوم الأحد 14 يونيو 2026

أما في مكاتب الصرافة، فقد سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع خلال تعاملات اليوم الأحد 14 يونيو 2026.

ويتابع المتعاملون أسعار الصرف في البنوك ومكاتب الصرافة بصورة مستمرة، خاصة في ظل التغيرات اليومية التي تشهدها سوق العملات، وما يترتب عليها من تأثيرات مباشرة في حركة البيع والشراء والمعاملات المالية المختلفة.

ملخص أسعار الدولار اليوم في مصر

جاء سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في منتصف تعاملات الأحد 14 يونيو 2026 عند مستوى 51.06 جنيه للشراء و51.16 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري، بينما سجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك قناة السويس والمصرف المتحد وبنك الإسكندرية 51.07 جنيه للشراء و51.17 جنيه للبيع.

كما بلغ السعر في البنك التجاري الدولي 51.02 جنيه للشراء و51.12 جنيه للبيع، وفي بنك فيصل 51 جنيهًا للشراء و51.1 جنيه للبيع، بينما سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي 51.95 جنيهًا للشراء و52.05 جنيه للبيع، ووصل في بنك الكويت الوطني إلى 51.05 جنيه للشراء و51.15 جنيه للبيع، في حين سجلت مكاتب الصرافة 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع.