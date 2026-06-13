آخر تحديث.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري السبت 13 يونيو

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 13 يونيو 2026، تزامنًا مع استمرار العطلة الأسبوعية الرسمية للقطاع المصرفي، لتظل الأسعار عند المستويات التي سجلتها بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وسط حالة من الاستقرار النسبي التي تشهدها سوق الصرف مدعومة بارتفاع الاحتياطي النقدي.



سعر الدولار أمام الجنيه

ويأتي استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في الوقت الذي تواصل فيه البنوك عطلتها الأسبوعية، حيث من المقرر أن تستأنف عملها غدًا الأحد، مع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين بالخارج.

أسعار الدولار في البنوك اليوم

جاءت أسعار العملة الأمريكية في البنوك على النحو التالي:

مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB): 52.16 جنيه للشراء، 52.26 جنيه للبيع (أعلى سعر).

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB): 51.95 جنيه للشراء، 52.05 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 51.95 جنيه للشراء، 52.05 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني (NBK): 51.94 جنيه للشراء، 52.04 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 51.93 جنيه للشراء، 52.03 جنيه للبيع.

بنك مصر: 51.93 جنيه للشراء، 52.03 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 51.93 جنيه للشراء، 52.03 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 51.93 جنيه للشراء، 52.03 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 51.93 جنيه للشراء، 52.03 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 51.93 جنيه للشراء، 52.03 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: 51.93 جنيه للشراء، 52.03 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 51.93 جنيه للشراء، 52.03 جنيه للبيع.

ميد بنك: 51.93 جنيه للشراء، 52.03 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 51.93 جنيه للشراء، 52.03 جنيه للبيع.



استقرار سعر الدولار بدعم من الاحتياطي النقدي

أعلن البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار 125 مليون دولار، ليصعد في نهاية مايو إلى 53.13 مليار دولار مقابل 53.009 مليار دولار في أبريل السابق له، هذا الرقم القياسي الجديد يعزز استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري ويؤكد قوة الاقتصاد.

وكشفت نشرة البنك المركزي عن وصول الاحتياطي النقدي إلى مستويات غير مسبوقة مقارنة بما كان عليه بنهاية العام الماضي حيث وصل 51.451 مليار دولار.



وكان الاحتياطي النقدي قد ارتفع على مدار الشهور الماضية بمقدار كسر حاجز الـ3 مليارات دولار.

الاحتياطي النقدي الأعلى في التاريخ

يُعد هذا الرقم الأعلى في تاريخ مصر، حيث كشف البنك المركزي عن ارتفاع غير مسبوق للاحتياطي النقدي مقارنة بما كان عليه منذ أكثر من 14 عامًا.

مكونات الاحتياطي

يتكون الاحتياطي النقدي من أرصدة العملات الأجنبية والاحتياطي الذهبي من مصادر عدة، أبرزها تحويلات العاملين بالخارج، والصادرات، وعوائد قناة السويس، والاستثمارات الأجنبية، وإيرادات السياحة.



تحويلات المصريين بالخارج تسجل 34.9 مليار دولار

حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات قياسية خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مارس 2026، حيث ارتفعت بمعدل 32.0% لتصل إلى نحو 34.9 مليار دولار، مقابل نحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

توقعات سعر الدولار في الأيام المقبلة

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يواصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري استقراره النسبي خلال الأيام المقبلة، مع عودة البنوك للعمل غدًا الأحد.