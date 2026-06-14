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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

52.16 جنيه .. آخر تحديث لأعلى سعر دولار اليوم الأحد 14-6-2026

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استقر سعر أكبر دولار في مستهل تعاملات اليوم الأحد 14-6-2026 علي مستوي البنوك المصرية.

آخر تحديث لأعلي سعر دولار

وصل آخر تحديث لـ  أعلي سعر دولار 52.16 جنيه للشراء و 52.26 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم الأمريكي أمام الجنيه المصري الأربعاء 15 يناير 2025 - صورة أرشيفية

سعر الدولار اليوم

يستمر ثبات سعر الدولار لليوم الثالث على التوالي وذلك بأول تعاملات اليوم الأحد 14-6-2026؛ علي مستوي البنوك العاملة في السوق المصرية.

بدء العمل في البنوك

وتبدأ خلال الساعات المقبلة من اليوم البنوك المصرية البالغ عددها 36 بنكًأ حكوميا وخاصًا عملها في تمام الثامنة صباحًا بعد إجازة استمرت يومين بمناسبة مواعيد الراحة الأسبوعية المقررة بقرار من البنك المركزي المصري يومي السبت والجمعة أسبوعياً.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار ثابتا في مواجهة الجنيه من دون تغيير بالتوازي مع تعطل العمل في البنوك مساء الخميس الماضي.

الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 51.93 جنيه للشراء و 52.05 جنيهًا للبيع.

أقل سعر 

سجل أقل سعر دولار 51.83 جنيه للشراء و 51.92 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية،  فيصل الإسلامي، الإمارات دبي الوطني".

سعر الدولار اليوم

وسجل ثاني أقل سعر دولار 51.9 جنيه للشراء و 52 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB،البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول، أبوظبي التجاري".

وبلغ سعر الدولار 51.92 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع في بنكي "التعمير والاسكان، أبوظبي الأول".

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في أغلب البنوك

وصل سعر الدولار في أغلب البنوك 51.93 جنيه للشراء و 52.03 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، HSBC،ميد بنك، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، مصر، العقاري المصري العربي،العربي الإفريقي الدولي، التنمية الصناعية، نكست، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري".

سعر الدولار مقابل الجنيه

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار 52.16 جنيه للشراء و 52.26 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل ثاني أعلي سعر دولار 51.95 جنيه للشراء و 52.05 جنيه للبيع في بنكي سايب وقناة السويس.

البنك المركزي

معدلات التضخم في مصر

أعلن البنك المركزي المصري، تراجع معدلات التضخم في مصر بنهاية مايو الماضي علي أساس شهري مسجلًأ 1.6% بعدما كانت 1.9% بنفس الشهر من العام بفارق 0.3% .

وبحسب نشرة التضخم الشهرية فقد بلغ معدل التضخم في إبريل الماضي 1.1%.

رغم التراجعات الأخيرة.. الذهب يحتفظ بجاذبيته والبنوك المركزية تواصل الشراءرغم التراجعات الأخيرة.. الذهب يحتفظ بجاذبيته والبنوك المركزية تواصل الشراء

وقال البنك المركزي إن معدل التضخم السنوي استقر عند 13.8% خلال مايو الماضي للشهر الثاني علي التوالي ومنذ إبريل السابق له.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد اعلن وصول معدلات التضخم الشهرية لأسعار المستهلكين 1.6% في مايو 2026 مقابل 1.9% في مايو 2025 و1.1% في أبريل 2026.

 وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 14.6% في مايو 2026 مقابل 14.9% في أبريل 2026.

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