غدا.. البنك المركزي يستهدف بيع أذون خزانة بـ55مليار جنيه

اعلن البنك المركزي المصري؛ عن استهدافه طرح أذون خزانة مقومة بالجنيه صباح غدا الأحد 7-6-2026 بهدف تمويل عجز الموازنة .

وبحسب ما كشفه تقرير صادر عن البنك المركزي المصري والذي تضمن الاتفاق مع وزارة المالية للقيام بطرح أذون خزانة لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

ومن المخطط أن يتم بيع أذون الخزانة من أجلي 91 و 273 يوماً بقيمة 55 مليار جنيه .

تضمن بيع أجل 91 يوما بـ15 مليار جنيه وأجل 273 يوما بـ 40 مليار جنيه.

ويخطط البنك المركزي المصري نحو طرح أدوات دين محلية بقيمة إجمالية تبلغ 185 مليار جنيه عبر 3 عطاءات أسبوعية تتضمن أذون وسندات خزانة بالعملة المحلية.

ومع طرح أجلي 91 و 273 يوما بقيمة 55 مليار جنيه؛ سيتبقي لها طرحين اثنين بقيمة 130 مليار جنيه خلال يومي الإثنين والخميس من الأسبوع الجاري.