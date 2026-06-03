قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد موجة الحر الشديدة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الأمطار والعاصفة الترابية بالقاهرة والجيزة
التأمينات تعلن.. بدء تطبيق زيادة المعاشات رسميا في هذا الموعد
قرارات مثيرة في الأهلي بشأن عدد من اللاعبين المحليين والأجانب
نائب: تطوير منظومة الدعم يعزز العدالة الاجتماعية ويحمي الفئات الأكثر احتياجًا
5 جنيهات دفعة واحدة .. صعود أسعار الدواجن الآن بالأسواق
بحضور محافظ البنك المركزي.. مدبولي يتابع تدبير الاحتياجات المالية لتأمين مخزون الوقود ومحطات الكهرباء
تقرير صادم: هوندا تستعد لوقف إنتاج شاحناتها حتى 2028
لممارسة الرذيلة.. القبض على طالب يستدرج الفتيات في الشرقية
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمتابعة الأسعار والمشروعات القومية غدا
في اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي.. وزير خارجية الإمارات يدين الاعتداءات الإيرانية الآثمة
ناقد رياضي: محمد شوقي مرشح بقوة للعمل مدربًا عامًا في الأهلي
رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة 2026 على بوابة التعليم الأساسي|بالرقم القومي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أبو النجا: البنك المركزي ملتزم بدعم استقرار سوق الصرف وتوفير مناخ أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي

رامي أبو النجا
رامي أبو النجا
آية الجارحي

عقد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، سلسلة من اللقاءات والاجتماعات رفيعة المستوى مع عدد من المؤسسات المالية العالمية والمستثمرين الدوليين، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام»، في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026.


والتقى أبو النجا في بداية جدول أعماله مع مستثمري بنك  «HSBC»، حيث ناقش معهم تطورات السياسات النقدية في مصر، وجهود البنك المركزي في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية، إلى جانب استعراض التطورات الخاصة بسوق الصرف وتدفقات النقد الأجنبي.

كما عقد نائب محافظ البنك المركزي اجتماعاً مماثلاً مع مستثمري مؤسسة  «Jefferies»، حيث تناول اللقاء آفاق الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، ودور القطاع المصرفي في دعم خطط النمو والاستثمار، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز جاذبية السوق المصرية للمؤسسات المالية الدولية.

وفي سياق متصل، التقى أبو النجا مع مسؤولي شركة «فودافون - مصر»، بحضور محمد عبد الله الرئيس التنفيذي للشركة، وأيمن السعدني، حيث تم بحث سبل دعم بيئة الأعمال في قطاع الاتصالات والتحول الرقمي، وتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الاقتصاد الرقمي والشمول المالي.

وأكد أبو النجا خلال مناقشاته مع المستثمرين وممثلي المؤسسات المالية الدولية أن الاقتصاد المصري، تأثر بالتطورات الجيوسياسية والإقليمية المتسارعة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن السياسات الاقتصادية والنقدية التي تم تطبيقها أسهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع هذه التحديات والحد من آثارها. 

وأوضح أن البنك المركزي المصري اتبع نهجاً مرناً في إدارة السياسة النقدية بما يضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي ودعم الثقة في الأسواق، بالتوازي مع تعزيز مرونة سوق الصرف ورفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.

وأشار نائب محافظ البنك المركزي إلى أن من بين الملفات التي تحظى بأولوية خلال المرحلة الحالية تعزيز استقرار الأسعار، والحفاظ على سلامة القطاع المصرفي، وتطوير منظومة الشمول المالي والتحول الرقمي، إلى جانب دعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية. 

وأوضح أن البنك المركزي يواصل إدارة هذه الملفات من خلال أدوات وسياسات متوازنة تستهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز كفاءة الأسواق المالية، وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين، بما يدعم أهداف النمو والتنمية الاقتصادية المستدامة.

وتنظم الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) مؤتمراً موسعاً بالعاصمة البريطانية لندن حول جاهزية الاقتصاد المصري لاستقبال الاستثمارات بمختلف القطاعات تحت شعار "مصر إلى الأمام: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام"،وذلك  بهدف الترويج للفرص الاستثمارية في مصر وتسليط الضوء على برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري.

يُعقد المؤتمر بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى، يضم أحمد كجوك وزير المالية، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري. 

ويحضر الفعالية نخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال، وصناع القرار، والمسؤولين الحكوميين، وقادة المؤسسات المالية والاستثمارية من مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري.

وتشهد الفعاليات تنظيم سلسلة من الاجتماعات والجلسات النقاشية التي تهدف إلى تعزيز الروابط التجارية بين البلدين وتشجيع إقامة شراكات استثمارية جديدة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

وتأتي هذه البعثة في وقت تواصل فيه مصر جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعميق التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين، وذلك ضمن إطار أوسع لدعم النمو الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.

البنك المركزي المصري مصر المستقبل الإصلاح الاقتصادي الاستثمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير التعليم الإعدادي

بسبب فيديو ولية الأمر .. إقالة مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية وايقافه عن العمل

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

سارة خليفة

سارة خليفة أمام المحكمة بتهمة هتك عرض سائقها

ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟

ذنبي إيه إنك حلوة.. ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟ (القصة الكاملة)

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني ..الآن بالدرجات

رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة 2026

رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة 2026 على بوابة التعليم الأساسي|بالرقم القومي

بطاقات تموينية

وقف بطاقات تموينية وإيقاف صرف الخبز لبعض المستفيدين.. ماذا يحدث؟

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026 ..بالدرجات في جميع المواد

ترشيحاتنا

المستشار محمد السعيد الشربيني

تأجيل محاكمة 4 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في مدينة نصر لـ 16 أغسطس

المتهم

بعد رصد فيديو الابتزاز.. الأمن يداهم شقة طالب الشرقية ويعثر على الدليل الصادم داخل هاتفه

المستشار محمد السعيد الشربيني

تأجيل أولى جلسات محاكمة 9 متهمين في أحداث عنف المطرية لـ 17 أغسطس

بالصور

منة عرفة تستعرض جمالها فى الساحل

منة عرفة تستعرض جمالها فى الساحل
منة عرفة تستعرض جمالها فى الساحل
منة عرفة تستعرض جمالها فى الساحل

تموين الشرقية.. ضبط 33.5 طن زيوت مجهولة المصدر خلال حملة تموينية مكبرة

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

هل توجد سيارة بـ100 ألف جنيه؟ إليك أفضل 5 سيارات بهذا السعر

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

إنجى وجدان قبل وبعد فقدان وزنها

فقدت فوق الـ100 كيلو.. إنجى وجدان قبل و بعد فقدان وزنها
فقدت فوق الـ100 كيلو.. إنجى وجدان قبل و بعد فقدان وزنها
فقدت فوق الـ100 كيلو.. إنجى وجدان قبل و بعد فقدان وزنها

فيديو

احمد سعد

بالكلمات.. أحمد سعد يختتم الألبوم الفرفوش بـ أوبا وورد

الشهيد عقيد رامي حسنين

حكاية بطل| قصة استشهاد أسد الصاعقة العقيد رامي حسنين.. فيديو

احمد سعد

خبر عاجل وجوزها.. أحمد سعد يشعل الصيف بأغاني الألبوم الفرفوش |فيديو

احمد سعد

"كوتي".. أحمد سعد يطلق أولى أغنيات الألبوم الفرفوش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد