خالد الغندور: الزمالك يجهز مستحقات اللاعبين قبل انطلاق المعسكر.. وتأخر السداد وراء تأجيل المعسكر

كشف الإعلامي خالد الغندور من مصدر داخل نادي الزمالك أن مسؤولي القلعة البيضاء يعملون خلال الفترة الحالية على تجهيز وصرف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وذلك قبل انطلاق معسكر الإعداد الخاص بالموسم الجديد.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور أن إدارة النادي تسعى إلى إنهاء ملف المستحقات المتأخرة للاعبين خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل توفير حالة من الاستقرار داخل الفريق قبل بدء فترة الإعداد للموسم المقبل.

وأضاف أن السبب الرئيسي وراء تأجيل انطلاق معسكر الزمالك حتى الآن يعود إلى تأخر صرف مستحقات اللاعبين الخاصة بالموسم الماضي، وهو الملف الذي تحاول الإدارة حسمه سريعًا قبل تحديد الموعد النهائي للمعسكر.

وأكد أن هناك تحركات مكثفة داخل النادي لإنهاء الأزمة المالية المتعلقة بمستحقات اللاعبين، بما يضمن دخول الفريق مرحلة الإعداد في أجواء مستقرة وتركيز كامل على الاستحقاقات المقبلة.