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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ختمة قرآن على روح أحمد جلال عبد القوي.. دعوة من أسرته ومُحبيه بالدعاء والصدقة الجارية

احمد جلال
احمد جلال
يمنى عبد الظاهر

دعت الصفحة الرسمية للفنان الراحل أحمد جلال عبد القوي جمهوره ومحبيه إلى المشاركة في ختم القرآن الكريم وإهداء ثوابها إلى روحه، في لفتة إنسانية تهدف إلى استمرار الدعاء والصدقة الجارية له.

ونشرت الصفحة، عبر حسابها الرسمي على موقع «فيس بوك»، رسالة جاء فيها:

 «صدقة جارية على أحمد.. ختمة القرآن النهارده، بالله عليكم»، داعية كل من عرف الفنان الراحل أو أحبه إلى المشاركة في ختم القرآن والدعاء له بالرحمة والمغفرة، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته

وكان أعلن شقيق الفنان والمخرج أحمد جلال عبد القوي، وفاة شقيقه، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، داعيًا له بالرحمة والمغفرة.

وكتب في منشوره: البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله شقيقي الحبيب الممثل والمخرج أحمد جلال عبد القوي، وأرفق المنشور بدعاء للراحل، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويغفر له، ويسكنه فسيح جناته.

كما عبّر عن حزنه الشديد على رحيل شقيقه، قائلًا: رحمك الله يا أخي الغالي، وحشرك مع النبيين والصديقين والأبرار والأتقياء، اللهم ألهمنا الصبر والسلوان.. مع السلامة يا أخي الأصغر يا حبيبي.. أنتم السابقون ونحن اللاحقون.

واختتم منشوره بقول الله تعالى: يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ  ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً  فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، وَادْخُلِي جَنَّتِي.

الصفحة الرسمية للفنان الراحل أحمد جلال أحمد جلال عبد القوي ختم القرآن الكريم لفتة إنسانية صدقة جارية شقيق الفنان والمخرج أحمد جلال

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