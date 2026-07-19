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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شجعوا إسبانيا| أحمد موسى يهاجم الأرجنتين قبل نهائي المونديال: من يساند التانجو يقف في صف نتنياهو

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

دعا الإعلامي أحمد موسى الجماهير إلى مساندة منتخب إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، مؤكدًا أن المنتخب الإسباني يقدم كرة قدم ممتعة ويضم لاعبين يتمتعون بالأخلاق والاحترافية.

وقال موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد: «شجع إسبانيا وأنت مرتاح، سواء من الناحية الرياضية أو السياسية أو دعمًا لفلسطين أو لأنها بلاد الأندلس».

انتقادات حادة لمنتخب الأرجنتين

ووجّه موسى انتقادات حادة لمنتخب الأرجنتين، معتبرًا أن الفريق استفاد من تدخلات داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأضاف أن جماهير المنتخب احتفلت مبكرًا، معربًا عن أمله في خسارة الأرجنتين بالمباراة النهائية.

كما أشار إلى أن السفير الأرجنتيني التقى برئيس وزراء إسرائيل وقدم له قميص منتخب بلاده، معتبرًا أن هذا الموقف يحمل دلالات سياسية.

وقال إن من يشجع الأرجنتين في النهائي «سيكون في خانة واحدة مع نتنياهو».

بطولة كأس العالم 2026

وأضاف موسى أن بطولة كأس العالم 2026 شهدت تدخلات سياسية، مستشهدًا بما وصفه بتدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إحدى الحالات التحكيمية.

كما تحدث عن اتهامات وُجهت إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بخدمة مصالح سوق المراهنات، مشيرًا إلى مطالبات داخل البرلمان الأوروبي بفتح تحقيق بشأن إجراءات صاحبت البطولة.

 حجم المراهنات على المباراة

وأوضح أن حجم المراهنات على المباراة النهائية بين الأرجنتين وإسبانيا تجاوز ملياري دولار، فيما بلغت قيمة المراهنات على البطولة بالكامل نحو 8 مليارات دولار، وفقًا لما ذكره خلال البرنامج.

واختتم موسى حديثه بالإشارة إلى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين إنجلترا وفرنسا، واصفًا أحداثها بأنها كانت «خيالية»، في ظل التقلبات الكبيرة التي شهدتها النتيجة.
 

الأرجنتين منتخب الأرجنتين نتنياهو بطولة كأس العالم أحمد موسى

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