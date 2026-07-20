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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات نظافة وإزالة التعديات والاستجابة لشكاوى المواطنين ببني سويف

حملات بني سويف
حملات بني سويف

تواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة تنفيذ خططها الميدانية المكثفة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات، والتصدي للتعديات والإشغالات، ومتابعة ملفات التصالح والمتغيرات المكانية، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، بما يعكس استمرار جهود المحافظة في تحسين جودة الحياة وتحقيق الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري.

في مركز ومدينة بني سويف، تابع محمد بكري رئيس المركز انتظام سير العمل باللجان الفنية المختصة بملفات التصالح، كما نفذت الوحدة المحلية حملة موسعة لرفع المخلفات والقمامة من عدد من الشوارع والمحاور الرئيسية، شملت طريق الفيوم القديم، وحي الأزهري، والطريق الدائري، وشارع حافظ، وصفية زغلول، وعزبة علي راغب، وكورنيش النيل، وطريق السادات، وشارع ترعة البوصة، مع قيام إدارة الحدائق بتقليم الأشجار بمحيط مبنى الرقابة الإدارية كما تواصلت أعمال النظافة بالوحدات القروية ورفع المخلفات من قرى نعيم والكوم الأحمر ومدخل تزمنت الشرقية ومساكن محيي الدين وطريق طراد النيل ومدخل باروط وشريف باشا، فضلاً عن إزالة حالة تعدٍ بقرية دموشيا وردم الأساسات.

وفي مركز ومدينة ناصر، واصلت الوحدة المحلية برئاسة شوقي هاشم جهودها في رفع كفاءة منظومة النظافة، حيث شملت الحملات شوارع جمال عبد الناصر، وبورسعيد، والمركز الجديد، وشجرة الدر، وسعد زغلول، والبنك الأهلي، وطريق بني زايد، ومدرسة محمد فريد، والمستوصف، ومناطق السوق وغرب البلد والجامع الكبير والمرور وفاطمة الزهراء، مع رفع المخلفات من المدينة والقرى وتوريدها إلى مصنع كوم أبو راضي كما عقدت الوحدة المحلية اجتماعًا حضره رؤساء القرى وقسم المتغيرات المكانية، و>لك لمتابعة الموقف التنفيذي لملفي التصالح والمتغيرات المكانية، فيما شهدت قرية بهبشين أعمال تمهيد وتسوية للشوارع ورفع التراكمات بحضور نائب رئيس المركز.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، تابع أحمد توفيق رئيس الوحدة المحلية تنفيذ قرارات الإزالة، حيث تم إزالة متغير مكاني غير قانوني داخل الحيز العمراني بقرية شرهي على مساحة 70 مترًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم تنفيذ أعمال رفع المخلفات وتمهيد وتسوية طريق العواونة - كوم الرمل، وطريق سدمنت الجبل - عزبة المفتش، إلى جانب متابعة أعمال النظافة بقرية قلها وتوريد المخلفات إلى مصنع تدوير القمامة بسمسطا فيما واصلت الوحدات المحلية القروية في تنفيذ أعمال تمهيد الطرق وصيانة كشافات الإنارة، ومتابعة ملفات التصالح والتقنين، والتصدي لأي مخالفات بناء في مهدها، مع الالتزام بترشيد استهلاك الكهرباء.

وفي مركز ومدينة سمسطا،استجابت الوحدة المحلية برئاسة أسامة يونس لشكوى بعض المواطنين التي تم رصدها بشأن تعديات على الأرصفة بشارع بورسعيد، حيث أشرف على تنفيذ حملة مكبرة أسفرت عن إزالة جميع الإشغالات وتوجيه إنذارات للمحال المخالفة، مع وضع خطة متابعة مستمرة لتواجد فرق الإشغالات على مدار اليوم، كما تم عقد لقاء مفتوح مع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم، وتمت الاستجابة الفورية لمطلب إنارة الشارع الرئيسي بعزبة أبو سالم بالتنسيق مع مسؤول الكهرباء وفق خطة ترشيد الاستهلاك، فيما نفذت إدارة شؤون البيئة بالتعاون مع الطب البيطري حملة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة بشوارع فهمي و26 يوليو.

وفي مركز ومدينة ببا، قاد أحمد علاء الدين فؤاد رئيس المركز حملة مكبرة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية والري والصرف وشرطة المرافق، حيث تم تنفيذ 25 حالة إزالة، كما أسفرت حملات الإشغالات عن رفع 302 حالة إشغال متنوعة شملت إشغالات ثابتة ومتحركة ولافتات وإعلانات وتاندات غير مرخصة، إلى جانب تحرير 7 محاضر بيئية بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية وقسم البيئة كما تواصلت حملات النظافة بعدد من الشوارع الرئيسية، منها الشباب، والطحاوية، وطراد النيل البحري، والمناهري، والمستوصف، وكازبلانكا، والإدارة التعليمية، والمدارس، وشارع 11، وحيدر، ومكة، والمشروع، وصدقي، ورشدي، فيما واصلت الوحدات القروية حملات النظافة ورفع التراكمات بطريق طحا البيشة وعزبة أبو عدس وقرية غياضة الغربية التابعة للوحدة المحلية بطنسا

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