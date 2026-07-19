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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أحمد موسى: العلمين الجديدة أصبحت مدينة لكل المصريين.. والطفرة السياحية تخلق آلاف فرص العمل

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدولة تواصل تنفيذ خطة شاملة لدعم قطاع السياحة، باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تسهيل إجراءات دخول السائحين عبر التوسع في منظومة التأشيرة الإلكترونية وتطبيق نظام QR Code اعتبارًا من شهر أغسطس المقبل.

إجراءات تيسير دخول السائحين

وقال أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا لمتابعة إجراءات تيسير دخول السائحين إلى مصر، بحضور وزير السياحة والآثار شريف فتحي، ووزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني، والسفير سمير الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، وعدد من المسؤولين، مؤكدًا أن الدولة تضع قطاع السياحة على رأس أولوياتها لما يمثله من أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني.


وأضاف موسى: “الدنيا كلها بتهتم بقطاع السياحة، والدولة المصرية كمان مدركة قيمة القطاع ده ودوره في دعم الاقتصاد، وعشان كده فيه متابعة مستمرة من الحكومة لكل الإجراءات اللي تسهل دخول السائحين”.


وانتقل الإعلامي للحديث عن زيارته الأخيرة إلى مدينة العلمين الجديدة، مؤكدًا أن المدينة أصبحت نموذجًا حقيقيًا للتنمية العمرانية والسياحية في مصر.


وقال: “خميس وجمعة اللي فاتوا كنت موجود في العلمين، واللي شوفته بصراحة حاجة تفرح.. سياحة عربية وأجنبية، وسياحة داخلية، وأعداد كبيرة جدًا من المصريين جايين من مختلف المحافظات”.

 الصورة النمطية عن المدينة

وأضاف أن الصورة النمطية عن المدينة تغيرت تمامًا، موضحًا: “العلمين النهارده مبقتش مدينة لطبقة معينة.. بقت مدينة لكل المصريين، وشفت أتوبيسات جاية من المحافظات ورحلات وأسر كاملة نازلة تستمتع بالبحر”.


وأشار موسى إلى الإقبال الكبير على الشاطئ العام بمدينة العلمين، قائلًا: “في شاطئ عام للناس، والعدد عليه كان كبير جدًا، لدرجة إنك تحس مفيش مكان فاضي، والناس كلها بتنزل البحر، وبتتصور، وبتقضي يومها في أجواء جميلة”.


وأشاد بحجم التطوير الذي شهدته المدينة، مضيفًا: “الأبراج، والكورنيش، والممشى، والمطاعم والكافيهات، وكل الخدمات الموجودة هناك، بتأكد إن العلمين بقت مدينة عالمية بكل المقاييس”.

افتتاح المطاعم والكافيهات

وأكد أحمد موسى أن التوسع في افتتاح المطاعم والكافيهات والمنشآت التجارية لا يخدم السياحة فقط، بل ينعكس بصورة مباشرة على سوق العمل، موضحًا: “كل مطعم أو كافيه بيتفتح معناه فرص عمل جديدة، وعمالة، وسواقين، وموردين خضار وفاكهة ولحوم ومشروبات، يعني حركة اقتصادية كاملة بتشتغل بسبب التنمية والسياحة”.


واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن ما تشهده مدينة العلمين الجديدة يعكس نجاح الدولة في تنفيذ مشروعاتها التنموية، ويؤكد أن الاستثمار في السياحة والبنية التحتية أصبح يحقق عوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة، سواء من خلال جذب الزائرين أو توفير فرص العمل وتحريك مختلف القطاعات المرتبطة بالنشاط السياحي.

أحمد موسى السياحة قطاع السياحة

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