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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لتوفير الخدمات للمواطنين .. مد العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمرسى مطروح

المركز التكنولوجى
المركز التكنولوجى
ايمن محمود

أعلن اللواء محمد رجب رئيس مدينة مرسي مطروح ، مد العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة مرسى مطروح ، ساعتين يوميا بالفترة المسائية .

وأضاف أن المواعيد الجديدة من الساعة الخامسة مساءاً حتي السابعة مساءاً من الأحد حتي الخميس.

وأوضح أن الهدف هو تقديم خدمات اضافية للمواطنين خاصة مع زيادة الاقبال على المركز خلال موسم الصيف. 

وأشار إلى أن الخدمات المقدمة بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين  تقديـــــم خدمــــــــات  افادات للشهر العقــــاري  استلام رخص الأشغــــال  طلبــات ارافق مستندات  استـــــلام استيفـــــاءات.

من ناحية أخرى وفى وقت سابق ، أعلن الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح نجاح مديرية الشئون الصحية بمطروح خلال الفترة من يناير 2026 وحتى يونيو 2026، بتنظيم 36 قافلة طبية بالمناطق النائية داخل المحافظة ضمن المبادرات الرئاسية حياة كريمة، و١٠٠ يوم صحة، وبداية جديدة لبناء إنسان وذلك من خلال خطة محددة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور أحمد رفعت أن القوافل الطبية نجحت خلال النصف الأول من عام 2026 في تقديم 20520 خدمة طبية مجانية ، حيث تم توقيع الكشف الطبي علي 13220 مريض، وذلك من خلال العيادات المتنقلة بمختلف مراكز المحافظة، لافتاً إلى أن هذه القوافل العلاجية اشتلمت على العديد من التخصصات الطبية منها (الجراحة العامة، الباطنة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الأسنان، الجلدية، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأشعة التليفزيونية)، بالإضافة لإجراء الفحوصات المعملية، والأشعات، وصرف العلاج اللازم مجانا.

كما تم إجراء  1080 فحص معملى و 144 أشعة تشخيصية ، كما تم تقديم 2520 خدمة التثقيف والتوعية الصحية ، من خلال عقد 180 ندوة توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القري لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، والخدمات المتاحة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، ووسائل تنظيم الأسرة، وغيرها.

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