مصرع سيدة غرقًا بالكورنيش الجديد في مطروح

لقيت سيدة تبلغ من العمر 24 عامًا مصرعها، اليوم، الاحد إثر تعرضها للغرق أثناء تواجدها بأحد شواطئ مدينة مرسى مطروح، وتم نقل جثمانها إلى مستشفى مطروح العام.

بلاغ بالحادث

وكانت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حالة غرق بالكورنيش الجديد بمدينة مرسى مطروح، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ إلى موقع البلاغ.

وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثمان السيدة، فايزة خ.ب 24 سنة ونقلها بسيارة الإسعاف إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى مطروح العام، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.