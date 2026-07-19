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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مياه مطروح تواصل حملاتها التوعوية بشارعي الجلاء وبورسعيد

شركة مياة مطروح خلال الحملة
شركة مياة مطروح خلال الحملة
ايمن محمود

واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح حملتها التوعوية، حيث نفذت الإدارة العامة للعلاقات العامة (إدارة التوعية) نزولا ميدانيا استهدف المواطنين بمنطقة شارع الجلاء وشارع بورسعيد، وذلك تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح، وبتعليمات العميد  أحمد إبراهيم الدسوقي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.

ترشيد استهلاك المياة 

شملت الحملة الميدانية توزيع بروشورات إرشادية على السكان، بمرسي مطروح  تقديم إرشادات عملية لترشيد استهلاك المياه وتركيب القطع الموفرة، وتعريف الأسر بآلية المشاركة في مسابقة "وفر مياهك واربح جوائز قيمة" للعام 2026.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن خطة الشركة لتعزيز الشراكة المجتمعية ونشر ثقافة ترشيد المياه.

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