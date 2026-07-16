محافظ مطروح يتفقد محطة تحلية وتنقية المياه بالكيلو 4.. ويوجه بضبط أسعار مياه الشرب للمواطنين

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، محطة تحلية وتنقية المياه بالكيلو 4، لمتابعة سير العمل بالمحطة والوقوف على مراحل التشغيل، وذلك ضمن خطة المحافظة لتعزيز الأمن المائي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

600 ألف لتر يوميًا،

واستمع المحافظ إلى شرح منظومة التشغيل , والتي تبلغ طاقتها التصميمية 600 ألف لتر يوميًا، على أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى بطاقة 300 ألف لتر يوميًا، مع إمكانية التوسع تدريجيًا للوصول إلى الطاقة الكاملة وفقًا لخطة التشغيل.

وتعمل المحطة بأحدث تقنيات معالجة وتعقيم المياه وفق المعايير العالمية، وتشمل التعقيم المبدئي بالكلور التعقيم بالأوزون التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية (UV). نظام التعقيم الأمريكي المضاد للبكتيريا (Anti-Bacterial).

كما تعتمد المحطة على تقنية التناضح العكسي (Reverse Osmosis - RO) لإزالة الأملاح بنسبة تصل إلى 98.5%، بما يضمن إنتاج مياه مطابقة لأعلى معايير الجودة والسلامة.

خزان بسعة 200 الف لتر

ويتضمن المشروع أيضًا إنشاء خزانات بسعة تخزينية تبلغ 200 ألف لتر، لضمان استمرارية توفير المياه وتحقيق الاستقرار في عمليات التوزيع.

ووجّه محافظ مطروح بسرعة استكمال الأعمال الجارية بالموقع، وتنفيذ وصلة غراب المياه لخدمة المنطقة والسكان، والانتهاء من أعمال رصف الإنترلوك ورفع كفاءة محيط المحطة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والمظهر الحضاري.

و شدد المحافظ على الالتزام بأعلى معايير الجودة في جميع مراحل إنتاج المياه، مع الحفاظ على جودة المنتج وضبط أسعار البيع بما يراعي البعد الاجتماعي، مؤكدًا استمرار المحافظة في دعم المشروعات المنتجة التي تسهم في توفير فرص العمل وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة العميد ايهاب نافع مساعد المحافظ , المهندس حسين السنيني، السكرتير المساعد للمحافظة، واللواء محمد رجب، رئيس مدينة مرسى مطروح،و المهندس محمد الشوربجي مستشار المحافظ للمياه وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.