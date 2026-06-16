رئيس جهاز العلمين الجديدة: تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان فى تشغيل الشواطئ

نفذ جهاز مدينة العلمين الجديدة حملة تفتيش على عدد من الشواطئ الواقعة بنطاق المدينة بقيادة محمد سمير، مدير عام العلاقات العامة والتنمية، والمهندس كمال ادريس المشرف على الاعمال البحريه، وأحمد أبو العباس، مدير رخص التشغيل، ومحمود عبد العزيز، المشرف على الأحياء، واحمد فتحي مدير ادارة الامن وعمرو ناصر، رئيس حي ومسؤول تراخيص التشغيل، وأمير فتحي، رئيس الحي المختص، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية.

مراجعة رخص التشغيل

وتضمنت الجولة مراجعة تصاريح تشغيل الشواطئ ومدى الالتزام بالاشتراطات العامة والخاصة المنظمة للنشاط، والتأكد من سريان رخص التشغيل والتراخيص اللازمة، ومراجعة اشتراطات الحماية المدنية وتوافر وسائل ومعدات السلامة والأمان وفقًا للمعايير المعتمدة.

كما شملت أعمال التفتيش التأكد من توافر فرق الإنقاذ بالشواطئ، ومراجعة رخص مزاولة النشاط الخاصة بأفراد الإنقاذ، ومدى جاهزية الفرق للتعامل مع الحالات الطارئة، بما يضمن الحفاظ على سلامة رواد الشواطئ وتقديم الخدمات بالمستوى اللائق.

عدم التهاون فى تطبيق الضوابط

وأكد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية،ضرورة الالتزام الكامل بجميع الاشتراطات والضوابط المنظمة للتشغيل، وعدم التهاون في تطبيق معايير السلامة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها، وذلك في إطار حرص جهاز مدينة العلمين الجديدة على توفير بيئة آمنة ومتميزة للزائرين والمواطنين، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة بالمدينة.

وأضاف أن ذلك ياتى في ضوء توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن المتابعة المستمرة للأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين، وتنفيذًا لخطة الجهاز لضمان الالتزام بالضوابط المنظمة لتشغيل الشواطئ خلال موسم الصيف.