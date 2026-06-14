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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ مطروح يتفقد مستشفى العلمين النموذجي للاطمئنان على جودة الخدمات والجاهزية المستمرة

محافظ مطروح خلال المرور على المستشفى
محافظ مطروح خلال المرور على المستشفى
ايمن محمود

 تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح، مستشفى العلمين النموذجي، يرافقه الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح، واللواء أيمن الشيخ رئيس مدينة العلمين، والدكتور محمد خلف الله رئيس جهاز العلمين الجديدة؛ لمتابعة مستوى الرعاية الصحية والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والزائرين مع زيادة الإقبال على الساحل الشمالي خلال موسم الصيف.

المرور على أقسام المستشفى 

وشملت الجولة، أقسام العناية المركزة والأشعة والعيادات الخارجية والمعامل والطوارئ والأقسام الداخلية، للاطمئنان على انتظام العمل وجودة الخدمات وجاهزية المستشفى للتعامل مع الحالات الطارئة.

وأكد المحافظ أهمية استمرار تقديم خدمة طبية متميزة، مع توافر الأطقم الطبية والتمريض والأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال وأكياس الدم؛ لضمان سرعة الاستجابة للحالات المرضية والطارئة.

ويضم مستشفى العلمين النموذجي أقساماً وتخصصات طبية متقدمة، ووحدات عناية مركزة ومتوسطة، وأجهزة أشعة ومعامل مركزية وغرف عمليات حديثة، إلى جانب أقسام الطوارئ والاستقبال التي تعمل على مدار الساعة.

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