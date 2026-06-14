الغرفة التجارية بمطروح تعلن نتيجة انتخابات اللجنة النوعية لقطاع السيارات

عقدت الغرفة التجارية بمطروح اجتماعًا موسعًا بحضور مختار جبريل رئيس الغرفة التجارية بمطروح، و سليمان عبد الواحدز أمين صندوق الغرفة ومحمد غازي مدير عام الغرفة، وذلك مع أصحاب معارض السيارات.

مناقشة التحديات التي تواجه السيارات

وخلال الاجتماع، أكد مختار جبريل أن الغرفة التجارية حريصة على أن يكون للتجار وأصحاب الأنشطة صوت مسموع داخل أروقة الغرفة، مشيرًا إلى أن تشكيل اللجنة النوعية لقطاع السيارات يهدف إلى مناقشة التحديات التي تواجه النشاط من تراخيص وتمويل وجمرك، والعمل على إيجاد حلول عملية بالتعاون مع الجهات المعنية.

نتيجة الانتخابات

وقد شهد الاجتماع إجراء انتخابات حرة بين الحاضرين، وأسفرت عن ترشيح الأعضاء التالية أسماؤهم لتشكيل اللجنة النوعية لأصحاب معارض السيارات

رئيس اللجنة: عصام ناجم صافى

نائب اول محمد عادل محمد السيد

نائب ثاني ياسر عادل مستور

سكرتير اللجنة محمد سويد سلومة

عضو اللجنة أحمد على إبراهيم إدريس

عضو اللجنة: هانى إبراهيم زكى

عضو اللجنة وليد عبد الرازق محمد

كما تم الاتفاق على فتح باب تلقي المقترحات والمشكلات الخاصة بالقطاع لدراستها وعرضها على الجهات المختصة.

ومن جانبه، أوضح سليمان عبد الواحد أمين الصندوق أن اللجنة المنتخبة ستكون همزة الوصل بين الغرفة وتجار السيارات، وستساهم في تقديم مقترحات تخدم تطوير القطاع وزيادة تنافسيته بمطروح.

فيما استعرض محمد غازي مدير عام الغرفة آلية عمل اللجنة واختصاصاتها، مؤكدًا أن باب الغرفة مفتوح دائمًا لاستقبال آراء ومقترحات أصحاب معارض السيارات، لما لهم من دور مهم في دعم الاقتصاد المحلي وخدمة المواطنين.

وأكد الحاضرون تقديرهم لهذه المبادرة من الغرفة التجارية، معربين عن ثقتهم في أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من التعاون المثمر لخدمة تجار مطروح والمواطنين.