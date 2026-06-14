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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة مطروح

متابعة لأعمال الامتحانات
متابعة لأعمال الامتحانات
ايمن محمود

 يترقب طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة مطروح موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الحالى 2026.

وأعلنت  نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن أعمال التصحيح وتقدير الدرجات الخاصة بأوراق إجابات الفصل الدراسي الثانى لطلاب الشهادة الاعدادية انطلقت اليوم الأحد بمدرسة العمدة احمد طرام الإعدادية بنات وسط أجواء هادئة يسودها الانضباط والالتزام والتعاون حيث يؤدي كافة المشاركين بها دورهم المنوط بهم وفق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل. 

الالتزام  بالضوابط الوزارية 

وأوضحت وكيل الوزارة أنه تم التأكيد على جميع المشاركين فى أعمال تقدير الدرجات بالالتزام الكامل بالضوابط الوزارية الخاصة بعملية تقدير الدرجات وضرورة التحلى بالشفافية والمصداقية والدقة أثناء أداء عملهم بالإضافة إلي عدم التسرع فى أداء العمل المكلفين به من أجل صالح أبنائنا الطلاب والحصول على حقوقهم كاملًة.

وأكدت  نادية فتحي أن تعليم مطروح في ضوء تكليفات  محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم وتنفيذا لتوجيهات  المحافظ اللواء محمد الزملوط لم تدخر جهدا في تقديم سبل الدعم والمعاونة للزملاء المعلمين عامة وخاصة المشاركين منهم في أعمال التصحيح للشهادة الإعدادية وكذلك أعضاء لجنة النظام والمراقبة وتوفير المناخ التربوي المناسب لضمان أداء عملهم المنوطين به علي أكمل وجه.

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