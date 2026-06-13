مصرع شخص وإصابة 3 فى تصادم أتوبيس مع سيارة بمطروح.. أسماء

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 في حادث تصادم سيارة ملاكى وأتوبيس بطريق مطروح الإسكندرية وتم نقلهم إلى مستشفى الحمام المركزي.

بلاغ بالحادث

تلقت غرفة عمليات طؤارى مديرية الصحة بمطروح اخطارا بتصادم سيارة ملاكى وأتوبيس على طريق مطروح الإسكندرية وعلى الفور انتقلت سيرات الاسعاف الى موقع الحادث .

اسماء ضحايا الحادث

واستقبل مستشفى الحمام المركزي جثة هامدة باسم يوسف ف.م كما استقبلت المستشفى 3 مصابين وهم عبدالرحمن ع.ع مصاب بتروما وجروح بالرأس وكسر بالفقرات العنقيه واشتباه نزيف بالمخ، يوسف م.ى مصاب بكدمات وسحجات بالجسم وجرح بالوجه، سامي ص.ف مصاب بكسر بالقدم اليسري وجروح وكدمات بالرأس واضطراب بدرجه الوعي”.

تم تحرير المحضر اللازم والجثمان تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة بمطروح.