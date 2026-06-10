رئيس مدينة النجيلة يتابع الخدمات المقدمة للمواطنين بمستشفى النجيلة والوحدة الصحية

تفقد فايز قاسم رئيس مركز ومدينة النجيلة يرفقه عبد الفتاح محمد عبد الرحمن رئيس الوحدة المحلية لقريتي المثاني والزغيرات وباسط الشارف مدير المركز التكنولوجي بالمركز الوحدة الصحية بمركز النجيلة حيث استقبلهم الدكتور محمود ابو زيد مدير الوحدة الصحية بالنجيلة.

تفقد الوحدة الصحية بالنجيلة

وقام فايز قاسم رئيس المركز بنقل التحية من اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح الي جميع العاملين بقطاع الصحة بالمركز مشيدا للدور والمجهود المبذول في تقديم افضل الخدمات والرعاية الصحية للمواطنيين.

واوضح رئيس مركز ومدينة النجيلة ان مجلس النجيلة تقف جنبا إلى جنب مع الادارة الصحية بالنجيلة واعدا بتذليل اي عقبات بالشكل القانوني وتكون من اختصاصات رئاسة المدينة لتقديم خدمات للمواطنين فى القطاع الصحة والمجالات الخدمية المنوعة

مشيرا ان ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محافظ مطروح بضرورة متابعة جميع الادارات الحكوميه والمرور علي المنشات التي تقدم خدمات للجمهور في المجالات المختلفة بالمركز .