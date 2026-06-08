الزملوط يتابع تطوير مدخل مرسى مطروح للتعبير عن هوية المحافظة الحضارية

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح، أعمال التطوير والتجميل الجارية بمداخل المدينة، يرافقه الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، والعميد إيهاب نافع مساعد المحافظ، والمهندس حسين السنيني السكرتير المساعد، والعميد حسن الحو مدير مرور مطروح، وعدد من القيادات التنفيذية.

رفع كفاءة الجداريات

وشملت الجولة تفقد أعمال تطوير مدخل المدينة ومطلع شارع الإسكندرية، حيث وجّه المحافظ بتنظيف ورفع كفاءة الجداريات، وتنفيذ إنارة ديكورية ورسومات تراثية تعبر عن هوية مطروح الحضارية.

تطوير بوابة مدخل المدينة

كما تابع أعمال تطوير بوابة مدخل المدينة بالكيلو 8، موجهاً بسرعة الانتهاء من أعمال الدهانات والتجميل وإضافة الجداريات ونافورات المياه، مع تنظيم الحركة المرورية، وتنفيذ المطبات والإشارات الإرشادية، وإزالة الأتربة والمخلفات وتسوية جانبي الطريق من البوابة حتى شارع الإسكندرية.

وأكد المحافظ أهمية مشاركة الأهالي في دهان ورفع كفاءة الأسوار الخاصة بهم لتحسين المظهر العام، مع استكمال السور الفاصل عن الحارة البطيئة؛ لحجب الورش، وتكثيف أعمال النظافة والتجميل، بما يسهم في تحسين الرؤية البصرية، وإظهار مدخل المدينة بصورة حضارية تليق بمحافظة مطروح السياحية واستقبال زائريها خلال موسم الصيف.