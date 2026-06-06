بالصور.. إصلاح هبوط أرضي بالطريق الدولي الساحلي مطروح الإسكندرية

وجه الدكتور محمد الزملوط، اليوم السبت، بالتعامل الفوري مع هبوط أرضي وقع بالطريق الدولي الساحلي (مطروح – الإسكندرية) أمام قرية علوش بالكيلو 17 تجاه مرسى مطروح، وذلك في إطار الحرص على سلامة المواطنين والحفاظ على أرواح المسافرين.

وذكرت المحافظة - في بيان اليوم- أنه في استجابة سريعة لتوجيهات المحافظ، قامت مديرية الطرق ومركز ومدينة مرسى مطروح بمعاينة فورية لموقع الهبوط، حيث تم الدفع بالمعدات اللازمة وبدء أعمال الإصلاح والترميم بشكل عاجل.

كما جرى وضع العلامات والإرشادات المرورية والتحذيرية بمحيط الموقع لتنبيه قائدي المركبات وضمان سلامة الحركة المرورية، مع استمرار أعمال الصيانة والتأمين، بما يضمن سرعة الانتهاء من الإصلاحات وتيسير حركة السير على الطريق الدولي الساحلي.

وفي سياق آخر، عقدت لجنة متخصصة من مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، اليوم لقاءً موسعًا مع أهالي ومزارعي منطقة وادي السنب بجنوب القصر، لعرض ومناقشة مقترح إنشاء رابطة أهلية تضم مزارعي المنطقة، بما يسهم في تنظيم العمل وتوجيه الدعم للمشروعات التنموية بصورة أكثر فاعلية.

وأكد المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، أن المركز يعمل وفق رؤية تستهدف إنشاء روابط أهلية بمختلف الوديان والتجمعات الزراعية، بما يضمن وصول الخدمات والمشروعات التنموية إلى أكبر عدد من المنتفعين، ويساعد على تحديد احتياجات المزارعين بدقة، إلى جانب تعزيز المشاركة المجتمعية في تنفيذ ومتابعة المشروعات التنموية.

وخلال اللقاء، استعرضت اللجنة المزايا المتوقعة من إنشاء الرابطة، والتي تشمل تسهيل التواصل مع الجهات المعنية، والمساهمة في تحديد أولويات المشروعات، وتحقيق الاستفادة الجماعية من برامج الدعم والتنمية الزراعية، فضلًا عن تعزيز التعاون بين المزارعين لخدمة مصالحهم المشتركة .