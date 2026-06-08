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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بروتوكول لإنشاء أول وكالة للخضار والفاكهة بمرسى مطروح

خلال توقيع البروتوكول
خلال توقيع البروتوكول
ايمن محمود

وقع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح بروتوكول تعاون بين محافظة مطروح والغرفة التجارية بالمحافظة، بحضور مختار جبريل رئيس الغرفة التجارية، ومحمد غازي مدير الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة.

وكالة للخضار بالكيلو 4

ويهدف البروتوكول إلى تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية لأهالي مطروح على نفقة الغرفة ، منها إنشاء أول وكالة للخضار والفاكهة بالمحافظة بمنطقة الكيلو 4، بما يسهم في زيادة المعروض من السلع وتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة.

 معارض للسيارات 

كما يتضمن البروتوكول إنشاء أول وكالة لمعارض بيع السيارات بمطروح بجوار بوابة الكيلو 8 بمدخل مدينة مرسى مطروح، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن نقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية وتنظيم النشاط التجاري بما يحقق السيولة المرورية والمظهر الحضاري للمدن.

وأكد محافظ مطروح أن هذه المشروعات تمثل خطوة جديدة لدعم التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيدا بالتعاون مع الغرفة التجارية كشريك رئيسي في دفع جهود التنمية بالمحافظة.

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