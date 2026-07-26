مفاجأة.. عموتة يحدد موقفه النهائي من أحمد رضا قبل انطلاق الموسم الجديد

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عن موقف المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، من مستقبل أحمد رضا خلال الموسم الجديد.

وأوضح شوقي عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، أن عموتة يميل إلى استمرار أحمد رضا ضمن صفوف الفريق، بعدما أبدى قناعته بأهمية اللاعب، في ظل قدرته على شغل أكثر من مركز داخل الملعب، سواء في خط الوسط أو خط الدفاع، وهو ما يمنح الجهاز الفني مرونة كبيرة خلال الموسم.

وأشار إلى أن المدير الفني يرى أن أحمد رضا يمكن أن يمثل إضافة فنية للفريق، خاصة مع ضغط المباريات وتعدد البطولات التي سيخوضها الأهلي خلال الموسم المقبل.

ويواصل الجهاز الفني بقيادة عموتة تقييم جميع اللاعبين خلال فترة الإعداد الحالية، من أجل الاستقرار على القائمة النهائية، وحسم ملف الراحلين والصفقات الجديدة قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وكان الأهلي قد خاض أولى مبارياته الودية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، الخميس الماضي، أمام فريق النصر على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعبون الدوليون في تدريبات الفريق يوم 30 يوليو الجاري، استعدادًا للمرحلة المقبلة من فترة الإعداد، على أن يخوض الأهلي مباراته الودية الثانية أمام فريق لافيينا في اليوم نفسه، ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد.