بلاش تبيع دلوقتي.. تحذيرات ونصائح هامة من شعبة الذهب بشأن المعدن الأصفر

في ظل استمرار الاضطرابات الجيوسياسية العالمية، يواصل الذهب جذب اهتمام المستثمرين والمواطنين الباحثين عن ملاذ آمن للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

ومع تزايد التساؤلات حول مستقبل الأسعار، أكد سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية سابقًا أن الأسواق لا تزال بعيدة عن أي موجة هبوط، متوقعًا استمرار تحركات الأسعار خلال الفترة المقبلة.

التوترات العالمية تدعم أسعار الذهب

أكد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية سابقًا، أن أسعار الذهب لا تشهد تراجعًا خلال الفترة الحالية، مرجعًا ذلك إلى حالة التوتر وعدم الاستقرار التي يشهدها العالم، والتي تدفع الأسعار إلى الارتفاع.

وأوضح أن المناوشات بين الولايات المتحدة وإيران تلقي بظلالها على الأسواق العالمية، ما يعزز الإقبال على الذهب باعتباره أحد أهم الأصول الآمنة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار المعدن الأصفر في السوق المصرية.

الذهب ملاذ آمن لحماية المدخرات

وأشار إلى أن فترات الاضطرابات السياسية والاقتصادية تدفع العديد من المواطنين إلى شراء الذهب، باعتباره وسيلة فعالة للحفاظ على قيمة الأموال في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.

هل تتراجع الأسعار قريبًا؟

وأوضح نجيب أنه لا توجد في الوقت الحالي مؤشرات تدل على تراجع أسعار الذهب عن مستوياتها الحالية، مؤكدًا أن استمرار الأوضاع العالمية المضطربة يدعم بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة.

نصيحة للمستثمرين وحائزي الذهب

ونصح الراغبين في الاستثمار بشراء الذهب عند توافر السيولة المالية، مؤكدًا أن من يمتلك الذهب حقق بالفعل مكاسب ملحوظة خلال الأشهر الماضية مع ارتفاع الأسعار.

كما دعا حائزي الذهب إلى عدم التسرع في البيع خلال الفترة الحالية، متوقعًا استمرار تحركات السوق خلال الفترة المقبلة، بما قد يتيح فرصًا لتحقيق مكاسب إضافية.