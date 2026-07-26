قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مطار مرسى علم يستقبل 37 رحلة طيران دولية اليوم وآلاف السائحين من أوروبا
ابتكار مصري يتنبأ بالجفاف قبل 6 أشهر يحصد المركز الثالث عالميًا في الصين.. تفاصيل
دون الـ 60 جنيها.. أسعار الدواجن تواصل الانهيار اليوم الأحد
قرار جمهوري بالموافقة على زيادة رأسمال صندوق النقد العربي
هل يعيد الأهلي كتابة التاريخ في الكونفدرالية بعد 11 عامًا من الغياب؟
سقوط عمود إنارة على سيدة أثناء مرورها بالشارع.. وفيديو الواقعة يثير حالة من الغضب
ناقد رياضي يكشف مفاجأة بشأن مستقبل أشرف داري مع الأهلي
بابتسامة مشرقة.. أول ظهور لـ ميسي بعد خسارة لقب كأس العالم
قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى ثورة يوليو
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأحد
الأهلي يحسم صفقة لاعب سوبر .. ويصل القاهرة خلال ساعات
مصير ثلاثي الأهلي الدولي من الاستمرار مع الفريق في الموسم الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بلاش تبيع دلوقتي.. تحذيرات ونصائح هامة من شعبة الذهب بشأن المعدن الأصفر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

في ظل استمرار الاضطرابات الجيوسياسية العالمية، يواصل الذهب جذب اهتمام المستثمرين والمواطنين الباحثين عن ملاذ آمن للحفاظ على قيمة مدخراتهم. 

ومع تزايد التساؤلات حول مستقبل الأسعار، أكد سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية سابقًا أن الأسواق لا تزال بعيدة عن أي موجة هبوط، متوقعًا استمرار تحركات الأسعار خلال الفترة المقبلة.

التوترات العالمية تدعم أسعار الذهب

الذهب يواصل مكاسبه للجلسة الرابعة.. عيار 21 يقفز 90 جنيها والملاذات الآمنة تدفع الأسعار لأعلى

أكد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية سابقًا، أن أسعار الذهب لا تشهد تراجعًا خلال الفترة الحالية، مرجعًا ذلك إلى حالة التوتر وعدم الاستقرار التي يشهدها العالم، والتي تدفع الأسعار إلى الارتفاع.

وأوضح أن المناوشات بين الولايات المتحدة وإيران تلقي بظلالها على الأسواق العالمية، ما يعزز الإقبال على الذهب باعتباره أحد أهم الأصول الآمنة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار المعدن الأصفر في السوق المصرية.

الذهب ملاذ آمن لحماية المدخرات

سعر الذهب في مصر

وأشار إلى أن فترات الاضطرابات السياسية والاقتصادية تدفع العديد من المواطنين إلى شراء الذهب، باعتباره وسيلة فعالة للحفاظ على قيمة الأموال في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.

 

هل تتراجع الأسعار قريبًا؟

الذهب يتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في 6 أسابيع مع تصاعد الحرب بين إيران وأمريكا

وأوضح نجيب أنه لا توجد في الوقت الحالي مؤشرات تدل على تراجع أسعار الذهب عن مستوياتها الحالية، مؤكدًا أن استمرار الأوضاع العالمية المضطربة يدعم بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة.

 

نصيحة للمستثمرين وحائزي الذهب

سعر الذهب في مصر

ونصح الراغبين في الاستثمار بشراء الذهب عند توافر السيولة المالية، مؤكدًا أن من يمتلك الذهب حقق بالفعل مكاسب ملحوظة خلال الأشهر الماضية مع ارتفاع الأسعار.

كما دعا حائزي الذهب إلى عدم التسرع في البيع خلال الفترة الحالية، متوقعًا استمرار تحركات السوق خلال الفترة المقبلة، بما قد يتيح فرصًا لتحقيق مكاسب إضافية.

الذهب نصيحة للمستثمرين وحائزي الذهب أسعار الذهب المعدن الأصفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس.. سجل الاسم الآن عبر بوابة الأزهر الشريف

طالبات الثانوية الأزهرية أثناء الامتحانات

ظهرت الآن .. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 وخطوات الحصول عليها

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

رابط رسمي الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 عبر بوابة الأزهر الشريف للنتائج

امتحانات الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. رابط الاستعلام الرسمي

البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار.. مفاجأة سارة قبل اجتماع لجنة تسعير الطاقة في أكتوبر

شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية

ننشر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية

الاهلي

لا يستحق المشاركة | مفاجأة .. إعلامي يكشف موقف الأهلي من دوري أبطال إفريقيا

أوائل الثانوية العامة 2026

حقيقة تسريب تفاصيل أوائل الثانوية العامة 2026 قبل اعتماد النتيجة|توضيح عاجل

ترشيحاتنا

منحة القطع

بعد تصدرها التريند.. كل ما تريد معرفته عن منحة القطع لأصحاب المعاشات

مونوريل شرق النيل

تبدأ من 20 جنيها.. 35 محطة مونوريل جديدة تربط القاهرة بالعاصمة الجديدة و6 أكتوبر

إجازة المولد النبوي

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة المولد النبوي 2026.. هل يحصل الموظفون على 3 أيام راحة؟

بالصور

هيفاء وهبي بـ جمبسوت جريء في أحدث ظهور لها.. صور

هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت يبرز قوامها الممشوق
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت يبرز قوامها الممشوق
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت يبرز قوامها الممشوق

مع هنا الزاهد .. منة شلبي تستعرض رشاقتها بـ لوك لافت

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

إرهاب المستوطنين.. تدمير وحرق ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية .. صور

جرائم المستوطنين
جرائم المستوطنين
جرائم المستوطنين

فستان صيفي.. ياسمين رئيس تثير الجدل بصورها

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

فيديو

أزمة ملكة جمال مصر إيريني يسري

رفضت تسليم التاج .. ملكة جمال مصر «إيريني يسري» تتوعد بكشف مفاجآت | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد