تفاصيل سعر الذهب الآن

سجل سعر الذهب في مصر استقرارا مع أول تعاملات له اليوم الأحد 26-7-2026؛ على مستوى محلات الصاغة المصرية بدون تغيير.

سعر الذهب اليوم

وأظهرت تعاملات الذهب في تعاملات اليوم ثباتا على مستوى محلات الصاغة وبمختلف الأعيرة الذهبية.

تحركات الذهب

وصعد سعر جرام الذهب مقدار 10 جنيهات في تعاملات أمس السبت بمختلف المشغولات الذهبية.

آخر تحديث لسعر الجرام

وصل متوسط سعر الجرام في آخر تحديث له 5995 جنيها .

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكثر انتشارا 6851 جنيها للشراء و 6795 جنيها.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6280 جنيها للشراء و 6228 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5995 جنيها للشراء و 5945 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5138 جنيها للشراء و 5095 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 47.95 ألف جنيه للشراء و 47.56 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4053 دولار للشراء و 4052 دولار للبيع.