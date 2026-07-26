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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تفاصيل سعر الذهب الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

سجل سعر الذهب في مصر استقرارا مع أول تعاملات له اليوم الأحد 26-7-2026؛ على مستوى محلات الصاغة المصرية بدون تغيير.

سعر الذهب اليوم

وأظهرت تعاملات الذهب في تعاملات اليوم ثباتا على مستوى محلات الصاغة وبمختلف الأعيرة الذهبية.

تحركات الذهب

وصعد سعر جرام الذهب مقدار 10 جنيهات في تعاملات أمس السبت بمختلف المشغولات الذهبية.

لماذا تأخر دمغ المشغولات الذهبية؟.. التموين تكشف الأسباب وتدرس رفع الطاقة التشغيلية

آخر تحديث لسعر الجرام

وصل متوسط سعر الجرام في آخر تحديث له 5995 جنيها .

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكثر انتشارا 6851 جنيها للشراء و 6795 جنيها.

انخفاض الذهب بأكثر من ألف جنيه للعيار.. هل حان وقت الشراء؟|خبراء ينصحون

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6280 جنيها للشراء و 6228 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5995 جنيها للشراء و 5945 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5138 جنيها للشراء و 5095 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 47.95 ألف جنيه للشراء و 47.56 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4053 دولار للشراء و 4052 دولار للبيع.

سعر الذهب اليوم سعر الذهب في الصاغة اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر جرام الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر أوقية الذهب

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