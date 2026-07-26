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الأهلي يبدأ مفاوضات التجديد مع 4 لاعبين .. ومصطفى شوبير يترقب مصيره
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يبدأ مفاوضات التجديد مع 4 لاعبين .. ومصطفى شوبير يترقب مصيره

الاهلي
الاهلي
علا محمد

أكد الإعلامي أمير هشام أن ملف تعديل وتمديد عقود عدد من لاعبي النادي الأهلي سيتم تقسيمه إلى مرحلتين، مشيرًا إلى أن إدارة النادي حددت أربعة لاعبين على رأس الأولويات، وهم: إمام عاشور، ومصطفى شوبير، ومحمد هاني، ومروان عطية.

وقال، خلال برنامجه "مودرن سبورتس" المذاع عبر شاشة قناة Modern MTI، إن المرحلة الأولى ستشهد، يومي 30 و31 يوليو، انطلاق المفاوضات مع إمام عاشور، ومصطفى شوبير، ومحمد هاني، من أجل تعديل وتمديد عقودهم.

وأضاف أن المرحلة الثانية ستشمل مروان عطية، إلى جانب أي لاعب آخر ترى إدارة النادي ضرورة تعديل وتمديد عقده، مؤكدًا أن إدارة الكرة تسير بصورة جيدة في جميع الملفات الخاصة بتجديد العقود.

وأوضح أن ملف محمد هاني بات قريبًا من الحسم، لافتًا إلى أنه سيوقع على أعلى عقد في مسيرته مع النادي الأهلي.

واختتم أمير هشام تصريحاته بالإشارة إلى أن حارس المرمى مصطفى شوبير، في حال تلقيه عرضًا مناسبًا، سيوافق الأهلي على مناقشته، أما إذا لم تصل أي عروض مناسبة، فسيتم تعديل وتمديد عقده مع النادي بشكل رسمي.

وزاد: إمام عاشور حال تلقي عرضًا جيدًا وبالتحديد في الخليج قد يتم الموافقة عليه، بخلاف ذلك سوف يتم تعديل عقده بما يتناسب مع الرواتب، وبعدها المرحلة الثانية الخاصة بمروان عطية وباقي اللاعبين.

الإعلامي أمير هشام لاعبي النادي الأهلي الأهلي مصطفى شوبير محمد هاني

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