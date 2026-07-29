محافظ أسوان ينعى محمد إبراهيم أمين صندوق نادي التجديف الرياضي

نعى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، ببالغ الحزن والأسى، المغفور له بإذن الله الأستاذ محمد إبراهيم، أمين صندوق نادى التجديف الرياضى، الذى وافته المنية اليوم، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإخلاص فى خدمة الرياضة والعمل العام، حيث كان مثالاً يُحتذى به فى التفانى والالتزام وحسن الخلق.

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وتقدم محافظ أسوان بخالص التعازى وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الكريمة، وإلى مجلس إدارة نادى التجديف الرياضى، وأعضاء النادى، وجميع محبيه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.