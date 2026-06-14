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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعرف على أوائل الشهادتين الإعدادية والابتدائية في مطروح

ازهر مطروح
ازهر مطروح
ايمن محمود

​أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الأحد، نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2025/ 2026م.

أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية

​وقد جاءت لوحة شرف الأوائل للشهادة الابتدائية الأزهرية بمطروح بإعلان ​المركز الأول للطالب إبراهيم محمد إبراهيم عبد السميع معهد عمر بن عبد العزيز بمجموع 700 بنسبة 100%، و​المركز الثاني عبد الله سعد عبده محمد، معهد عمر بن عبد العزيز بمجموع 695.5 بنسبة 99.35%، و​المركز الثالث روضة سامح شعبان محمود بمعهد الحمام الابتدائي بمجموع 693.5 بنسبة 99.07%، و​المركز الرابع: عبد الرحمن محمد أبوزينه محمود بمعهد الحمام الابتدائي بمجموع 692.5 بنسبة 98.92%، و​المركز الخامس عمار محفوظ يوسف مصطفى معهد عمر بن عبد العزيز بمجموع 691 بنسبة 98.71%، والمركز الخامس مكرر الطالبة جودي رزق رزق يوسف بمعهد عمر بن عبد العزيز بمجموع 691 بنسبة 98.71%، ​المركز السادس أحمد أسامة محمد كامل بمعهد عمر بن عبد العزيز بمجموع 690.5 بنسبة 98.64%، و​المركز السابع للطالبة منة الله محمد عبد العزيز سيد بمعهد عمر بن عبد العزيز بمجموع 690 بنسبة 98.57%، و​المركز الثامن أويس هشام محمد حنفي بمعهد مطروح النموذجي بمجموع 689 بنسبة 98.42%، و​المركز التاسع محمد عاصم عبده عبده حماد معهد الحمام الابتدائي بمجموع 688 بنسبة 98.28%،​ المركز العاشر: أروى وائل حسين عبد الرحمن بمعهد عمر بن عبد العزيز بمجموع 687 بنسبة 98.14%، ​المركز العاشر مكرر للطالبة ريتاج محمود كمال البنا بمعهد عمر بن عبد العزيز بمجموع 687 بنسبة 98.14%.

أوائل الشهادة الإعدادية

​كذلك أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بمطروح "مبصر" حصد ​المركز الأول الطالبة ملك محمد أحمد محمد معهد فتيات مطروح النموذجي بمجموع 508 درجة ، و​المركز الثاني الطالبة ملك علي عبد المنعم سعد معهد فتيات مطروح النموذجي بمجموع 507 درجة، و​المركز الثالث الطالب أحمد مصطفى عبد العال عبد العال ،بمعهد بنين عمر بن عبد العزيز بمجموع 506 درجة، و​المركز الرابع الطالبة رؤى إبراهيم عبد القادر بمعهد فتيات الضبعة بمجموع 504 درجة ، و​المركز الرابع مكرر الطالبة يارا صابر جمعة شامخ بمعهد فتيات الحمام بمجموع 504 درجة، و​المركز الخامس الطالب إبراهيم سامح إبراهيم إبراهيم بمعهد بنين الفرقان بمجموع 502 درجة، و​المركز الخامس مكرر الطالبة رودينا عاطف أحمد عبد الحميد بمعهد فتيات الرويسات بمجموع 502 درجة، ​المركز السادس: سارة سعيد علي أحمد بمعهد فتيات مطروح النموذجي بمجموع 501 درجة، و​المركز السابع: إياد بريك عبد القادر حمد بمعهد بنين مطروح النموذجي بمجموع 500 درجة، ​المركز السابع مكرر الطالبة أروى محمد حمدي محمد بمعهد فتيات الضبعة بمجموع 500 درجة، ​المركز السابع مكرر فاطمة مهدي السيد عبد السلام، ومعهد فتيات مطروح النموذجي بمجموع 500 درجة، و​المركز الثامن؛ الطالبة فاطمة محمد شوقي الزغبي معهد فتيات مطروح النموذجي بمجموع 499 درجة، و​المركز الثامن مكرر فاطمة يعقوب سعيد محمد معهد فتيات مطروح النموذجي بمجموع 499 درجة، و​المركز التاسع مريم أحمد خضر فرج بمعهد فتيات الحمام بمجموع 498 درجة، و​المركز العاشر أحمد مصطفى يونس منازع بمعهد بنين الحمام بمجموع 497 درجة، والمركز العاشر مكرر الطالبة تسابيح محمد رشوان محمد بمعهد فتيات بنجر 27 بمجموع 497 درجة.

الطلاب المكفوفين:

وجاء ​أوائل الشهادة الإعدادية "مكفوفين" ​المركز الأول الطالب حمد عادل حمد مفتاح بمعهد بنين الحمام – بمجموع 368 درجة، و​المركز الثاني الطالبة ملك محمد عبد المالك محمد بمعهد فتيات الحمام بمجموع 361 درجة.

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