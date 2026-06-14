تعرف على أوائل الشهادتين الإعدادية والابتدائية في مطروح

​أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الأحد، نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2025/ 2026م.

أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية

​وقد جاءت لوحة شرف الأوائل للشهادة الابتدائية الأزهرية بمطروح بإعلان ​المركز الأول للطالب إبراهيم محمد إبراهيم عبد السميع معهد عمر بن عبد العزيز بمجموع 700 بنسبة 100%، و​المركز الثاني عبد الله سعد عبده محمد، معهد عمر بن عبد العزيز بمجموع 695.5 بنسبة 99.35%، و​المركز الثالث روضة سامح شعبان محمود بمعهد الحمام الابتدائي بمجموع 693.5 بنسبة 99.07%، و​المركز الرابع: عبد الرحمن محمد أبوزينه محمود بمعهد الحمام الابتدائي بمجموع 692.5 بنسبة 98.92%، و​المركز الخامس عمار محفوظ يوسف مصطفى معهد عمر بن عبد العزيز بمجموع 691 بنسبة 98.71%، والمركز الخامس مكرر الطالبة جودي رزق رزق يوسف بمعهد عمر بن عبد العزيز بمجموع 691 بنسبة 98.71%، ​المركز السادس أحمد أسامة محمد كامل بمعهد عمر بن عبد العزيز بمجموع 690.5 بنسبة 98.64%، و​المركز السابع للطالبة منة الله محمد عبد العزيز سيد بمعهد عمر بن عبد العزيز بمجموع 690 بنسبة 98.57%، و​المركز الثامن أويس هشام محمد حنفي بمعهد مطروح النموذجي بمجموع 689 بنسبة 98.42%، و​المركز التاسع محمد عاصم عبده عبده حماد معهد الحمام الابتدائي بمجموع 688 بنسبة 98.28%،​ المركز العاشر: أروى وائل حسين عبد الرحمن بمعهد عمر بن عبد العزيز بمجموع 687 بنسبة 98.14%، ​المركز العاشر مكرر للطالبة ريتاج محمود كمال البنا بمعهد عمر بن عبد العزيز بمجموع 687 بنسبة 98.14%.

أوائل الشهادة الإعدادية

​كذلك أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بمطروح "مبصر" حصد ​المركز الأول الطالبة ملك محمد أحمد محمد معهد فتيات مطروح النموذجي بمجموع 508 درجة ، و​المركز الثاني الطالبة ملك علي عبد المنعم سعد معهد فتيات مطروح النموذجي بمجموع 507 درجة، و​المركز الثالث الطالب أحمد مصطفى عبد العال عبد العال ،بمعهد بنين عمر بن عبد العزيز بمجموع 506 درجة، و​المركز الرابع الطالبة رؤى إبراهيم عبد القادر بمعهد فتيات الضبعة بمجموع 504 درجة ، و​المركز الرابع مكرر الطالبة يارا صابر جمعة شامخ بمعهد فتيات الحمام بمجموع 504 درجة، و​المركز الخامس الطالب إبراهيم سامح إبراهيم إبراهيم بمعهد بنين الفرقان بمجموع 502 درجة، و​المركز الخامس مكرر الطالبة رودينا عاطف أحمد عبد الحميد بمعهد فتيات الرويسات بمجموع 502 درجة، ​المركز السادس: سارة سعيد علي أحمد بمعهد فتيات مطروح النموذجي بمجموع 501 درجة، و​المركز السابع: إياد بريك عبد القادر حمد بمعهد بنين مطروح النموذجي بمجموع 500 درجة، ​المركز السابع مكرر الطالبة أروى محمد حمدي محمد بمعهد فتيات الضبعة بمجموع 500 درجة، ​المركز السابع مكرر فاطمة مهدي السيد عبد السلام، ومعهد فتيات مطروح النموذجي بمجموع 500 درجة، و​المركز الثامن؛ الطالبة فاطمة محمد شوقي الزغبي معهد فتيات مطروح النموذجي بمجموع 499 درجة، و​المركز الثامن مكرر فاطمة يعقوب سعيد محمد معهد فتيات مطروح النموذجي بمجموع 499 درجة، و​المركز التاسع مريم أحمد خضر فرج بمعهد فتيات الحمام بمجموع 498 درجة، و​المركز العاشر أحمد مصطفى يونس منازع بمعهد بنين الحمام بمجموع 497 درجة، والمركز العاشر مكرر الطالبة تسابيح محمد رشوان محمد بمعهد فتيات بنجر 27 بمجموع 497 درجة.

الطلاب المكفوفين:

وجاء ​أوائل الشهادة الإعدادية "مكفوفين" ​المركز الأول الطالب حمد عادل حمد مفتاح بمعهد بنين الحمام – بمجموع 368 درجة، و​المركز الثاني الطالبة ملك محمد عبد المالك محمد بمعهد فتيات الحمام بمجموع 361 درجة.