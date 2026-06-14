قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مناقشة شاهد تؤجل محاكمة 7 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في مدينة نصر
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس بحلول العام الهجري الجديد
نزيف حاد.. هيئة الرعاية الصحية تكشف تطورات حالة محمد ورزبان داخل العناية المركزة
قبل مواجهة بلجيكا.. أحمد موسى: ثقة كبيرة في المنتخب.. واستعدادات خاصة لانطلاق مشوار المونديال
جوتيريش يدين الضربات الإسرائيلية على بيروت
تأجيل محاكمة 38 متهما بـ خلية الهيكل الإداري للإخوان بالمطرية لـ 19 سبتمبر
بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق الإسكندرية مطروح
رئيس الوزراء يفتتح غدًا الاثنين المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي بمركز المنارة
طقس الإثنين 15 يونيو 2026.. استمرار الأجواء الحارة والرطبة وشبورة صباحية وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة
ضبط شحنة من الأسلحة والذخائر قبل إدخالها بطريقة غير قانونية إلى إيران
يوم 15 في الشهر.. بنك ناصر الاجتماعى يتيح صرف المعاش مبكرًا
هل الخبز داخل الدعم النقدي؟.. وكيل اقتصادية البرلمان يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق الإسكندرية مطروح

حادث ارشيفية
حادث ارشيفية
ايمن محمود

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة، اليوم الأحد، على طريق الإسكندرية - مطروح.

بلاغ بالحادث

وتلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح، إخطارًا، بوقوع الحادث، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، نقلت المصابين إلى مستشفى الضبعة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

واستقبل مستشفى الضبعة المصابين الخمسة، وهم: 

1- صباح أحمد المصري- مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر بالذراع الأيسر، وجرح قطعي بالرأس.

2- بسمة أحمد محمود، ومازن أحمد محمد، ورقية محمد عبد العال، وزينب محمد عبد العال، مصابون بكدمات وسحجات.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح حادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026

الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر الشريف

إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. بعد قليل

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

سعر الذهب عيار 21

1400 جنيه.. تراجع حاد يضرب سعر الذهب عيار 21 من القمة

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالرقم القومي على بوابة الأزهر.. استعلم الآن بعد اعتمادها

صورة تعبيرية

فتح باب الحجز لوحدات متوسطي الدخل غدا.. ومقدم الحجز 100 ألف جنيه

جدول الثانوية العامة 2026

جدول الثانوية العامة 2026 .. يبدأ الأحد القادم بجميع المحافظات

منتخب مصر

الماتش الساعة كام.. موعد مباراة مصر وبلجيكا في المونديال والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

مجلس النواب

طلب إحاطة بشأن حملة الماجستير والدكتوراه أمام "القوى العاملة".. والشريف تطالب بتفعيل قرار 2021

النائب ميشيل الجمل

برلماني: توجيهات الرئيس بشأن التوسع في الطاقة المتجددة وتوطين صناعاتها تعزز تنافسية الاقتصاد وتدعم القطاع الصناعي

النائب سعيد منور لحوتي

اقتصادية النواب: إنهاء التشابكات المالية يدعم الاستثمار ويعظم الاستفادة من أصول الدولة

بالصور

تمهيدا للعرض.. طرح البوسترات الفردية لفيلم ابن مين فيهم.. صور

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

بعد نجاح «علي كلاي».. درة تدرس أكثر من عرض لرمضان 2027 وتواصل "قلب شمس"

درة
درة
درة

مخاطر عند تناول البازلاء الخضراء | احذرها

البازلاء
البازلاء
البازلاء

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟

فيديو

شاب مصري

شاب يرفع العلم المصري داخل المسجد الأقصى ويثير تفاعلًا واسعًا | صور

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد