بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق الإسكندرية مطروح

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة، اليوم الأحد، على طريق الإسكندرية - مطروح.

بلاغ بالحادث

وتلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح، إخطارًا، بوقوع الحادث، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، نقلت المصابين إلى مستشفى الضبعة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

واستقبل مستشفى الضبعة المصابين الخمسة، وهم:

1- صباح أحمد المصري- مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر بالذراع الأيسر، وجرح قطعي بالرأس.

2- بسمة أحمد محمود، ومازن أحمد محمد، ورقية محمد عبد العال، وزينب محمد عبد العال، مصابون بكدمات وسحجات.