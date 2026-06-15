فتح باب الترخيص الاستثنائي لـ(131) سيارة جديدة فى مطروح

عقد مجلس إدارة مشروع المواقف بمحافظة مطروح اجتماعاً برئاسة العميد إيهاب نافع مساعد المحافظ ورئيس مجلس إدارة مشروع المواقف، بحضور العميد طارق عرفان مدير المشروع، وممثلي إدارة المرور ومباحث المرور وأعضاء مجلس إدارة المشروع.

9 خطوط سير جديدة

وخلال الاجتماع، تقرر فتح باب الترخيص الاستثنائي لعدد 9 خطوط سير لسيارات نقل الركاب الداخلية والخارجية، بإجمالي (131) سيارة جديدة ، وذلك بهدف تلبية احتياجات المواطنين بالمناطق الأكثر كثافة سكانية وعمالة، ودعم جهود التنمية والتوسع العمراني التي تشهدها المحافظة.

اشتراطات جديدة

وأكد مجلس الإدارة أن الترخيص سيتم وفقاً للضوابط والشروط القانونية المقررة، التي تتضمن:

• الأولوية لأبناء محافظة مطروح.

• أن تكون السيارة موديل حديث ولا يزيد عن خمس سنوات.

• تلقي طلبات المواطنين الراغبين في التقدم للحصول على التراخيص الجديدة بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام محافظة مطروح، خلال الفترة من 20 يونيو حتى 5 يوليو.

وتشمل خطوط السير الجديدة ما يلي:

* العلمين – الإسكندرية: 2 سيارة

* العلمين – الكيلو 21 الإسكندرية: 8 سيارات

* الضبعة – الإسكندرية: 5 سيارات

* الضبعة – الكيلو 21 الإسكندرية: 15 سيارة

* الضبعة – الجيزة: 25 سيارة

* رأس الحكمة – الجيزة: 20 سيارة

* رأس الحكمة – الكيلو 21 الإسكندرية: 10 سيارات

* مرسى مطروح – رأس الحكمة: 16 سيارة

* مرسى مطروح – سيوة: 30 سيارة

يأتي هذا القرار في إطار خطة محافظة مطروح المستمرة لتطوير منظومة النقل، وتحقيق السيولة المرورية، وتوفير وسائل نقل آمنة ومنتظمة للمواطنين، بما يواكب حجم التنمية والمشروعات القومية التي تشهدها المحافظة، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي مطروح وزائريها.