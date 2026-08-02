صاحب أغنية «بأمارة مين» .. أحمد فريد يحتفل بخطوبته

احتفل المطرب أحمد فريد بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني، وذلك عبر حسابه علي مواقع التواصل الإجتماعي .

وظهر أحمد فريد وعروسته وسط أجواء احتفالية بحضور الأهل والأصدقاء المقربين.

وشارك فريد صورة عبر صفحته على "انستجرام" وكتب عليها قائلا : "ما كُتب لنا كان أجمل مما تمنينا، الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، تمت الخطوبة بحبك".

ويذكر أن آخر أعمال طرحها أحمد فريد بعنوان "متسيبش ايديا"، وطرحها عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر قناته الرسمية على يوتيوب، وتخطت حاجز الـ3 مليون مشاهدة.

والجدير بالذكر أن أحمد فريد هو مطرب مصري شاب، اشتهر بصوته المميز وبأغنيته الناجحة "بأمارة مين".