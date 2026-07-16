يوسف بطرس غالي: صندوق النقد الدولي دوره معالجة "الاختلال المالي" فقط وليس أي شيء آخر

كشف الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، أن الولايات المتحدة ترغب في إضعاف دور صندوق النقد الدولي ، قائلًا: "فعلاً الأمريكان عاوزين يضعفوا دوره".

ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: "دلوقتي إحنا في نهاية هذا العام، علاقتنا بالصندوق هتبقى علاقة محبة؟"، علق خلال لقائه في بودكاست "موعد مع لميس"، قائلًا: "مودة كده ملوش حاجة عندي، أعمل اللي أعمله بقى".



وتساءلت الحديدي: "هل نقدر نعيش من غير بابا الصندوق (صندوق النقد الدولي)؟"، ليرد: "أنا دخلت المستشفى وعملت عملية وطلعت روحي وشُفيت.. هل أجيب الجراح في البيت أقعده معايا؟ لأ، خلاص أنا شفيت وانتهيت، ولو عييت تاني هضطر أجيبه تاني".

ولفت غالي إلى أن الصندوق أدى دوره في الجوانب التي يختص بها، قائلًا: "فيما يخص الحاجات اللي بيعالجها الصندوق آه شفينا.. الصندوق بيعالج الاختلال المالي بس، مش بيعالج أي حاجة تانية، والاختلال المالي خلاص راح، فمش محتاج له".

وأضاف: "لو هبتدي أعمل بقى حاجات مش سليمة وأتخذ قرارات مش أوي، هتختل المنظومة المالية وهضطر أجيبه تاني".