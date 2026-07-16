التصعيد الأمريكي الإيراني.. قفزة جديدة في أسعار النفط بعد التهديد بإغلاق باب المندب

ارتفعت أسعار النفط بنحو 1% وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز وغيره من الممرات الملاحية الرئيسية في الخليج.

ارتفاع أسعار النفط

وبلغ سعر خام برنت، المعيار الدولي لأسعار النفط، 85.85 دولارًا للبرميل، بزيادة قدرها 1%.، وفقا لما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية.

ويأتي هذا في الوقت الذي أفادت فيه وكالة رويترز بأن إيران طلبت من حركة الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق ممر نفطي في البحر الأحمر في حال شنت الولايات المتحدة هجومًا على البنية التحتية للطاقة الإيرانية.

إغلاق باب المندب

وأوضحت رويترز نقلا عن ثلاثة مصادر، أن إيران طالبت الحوثي بإغلاق مضيق باب المندب إذا شنت الولايات المتحدة هجوما على البنية التحتية للطاقة ‌في إيران، ‌وهو ما ​يشكل ‌تهديدا ⁠جديدا ​خطيرا لإمدادات الطاقة ⁠العالمية.

وأوضح مصدران إيرانيان كبيران ومصدر مطلع من إحدى دول المنطقة، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، أن الفكرة ⁠نوقشت داخل قيادة طهران، ‌وتم ‌إبلاغ الحوثيين المتحالفين ​مع ‌إيران.

ومن شأن إغلاق مضيق باب المندب، المؤدي إلى البحر الأحمر، أن يزيد الضغط على إمدادات النفط العالمية.