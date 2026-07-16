قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول تحرك قانوني من مصطفى كامل بعد واقعة فيديو الشرقية المسرب
يورونيوز: كوشنر يدعو إلى تغيير جذري لآلية توزيع المساعدات في غزة
تأييد حبس متهمين 10 سنوات لاستيلائهما على عقارين من وقف شريف باشا الكبير
لقاء في توقيت حاسم.. رسائل عربية لمواجهة مخطط ابتلاع الضفة
الأرجنتين تحتج على عبور سفينة حربية بريطانية مياهها الإقليمية.. ولندن تنفي المخالفة
الأزهر يدين جريمة الطعن البشعة لمسلم في ولاية يوتا الأمريكية
الأرجنتين تخالف قوانين الفيفا عقب مباراة إنجلترا .. ماذا حدث؟
كيفية التوبة إلى الله من جميع الذنوب.. خالد الجندي يوضح الشروط
موعد إجازة المولد النبوي الشريف.. والإجازات المتبقية حتى نهاية 2026
لماذا يفقد بعض الأشخاص الوزن بسهولة بينما يعاني آخرون؟.. أعرف الأسباب الخفية
تهديدات مدى الحياة.. الشاباك والموساد يفرضان حماية دائمة لنتنياهو وزوجته وأبنائه
شوبير يكشف عن صفقة جديدة للنادي الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

القرين الرقمي يغير طريقة تواصل البشر.. لماذا يفضل البعض الفضفضة مع الذكاء الاصطناعي؟

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
محمد البدوي

أصبح الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة للإجابة عن الأسئلة أو إنجاز المهام اليومية؛ بل بالنسبة للكثيرين رفيقًا للاستماع والحديث وتبادل الأفكار، في ظل التطور المتسارع للتقنيات الذكية.

تزايد الضغوط النفسية

ومع تزايد الضغوط النفسية والاجتماعية، اتجه عدد متزايد من الأشخاص إلى استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي للفضفضة والحصول على الدعم المعنوي، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات حول تأثير هذه الظاهرة على العلاقات الإنسانية والصحة النفسية.

صناديق الاستثمار العالمية تتجه لتنويع محافظها مع تصاعد المخاوف من هيمنة أسهم الذكاء الاصطناعي

أسباب تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي

وفي هذا الإطار، كشف الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أسباب تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، موضحًا مفهوم "القرين الرقمي" ودوره في حياة المستخدمين.

الاعتماد على الذكاء الاصطناعي

وأكد الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الفضفضة وطلب الدعم النفسي أصبح ظاهرة متنامية على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن دراسة حديثة أجريت في سنغافورة أظهرت أن 76% من المشاركين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي في الحديث عن مشكلاتهم، ويثقون في قدرته على تقديم الدعم والمشورة النفسية.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي

وأوضح هندي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن سهولة الوصول إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي تمثل أحد أبرز أسباب الإقبال عليها، إذ يمكن للمستخدم التحدث في أي وقت والحصول على استجابة فورية، دون الحاجة إلى حجز موعد أو الالتزام بوقت محدد.

تراجع معظم أسواق آسيا مع استمرار ضغوط أسهم الذكاء الاصطناعي وارتفاع النفط

وأشار إلى ظهور مفهوم "القرين الرقمي" أو "التوأم الرقمي"، وهو نموذج يعتمد على الذكاء الاصطناعي يحتفظ بالمعلومات التي يشاركها المستخدم عن اهتماماته ومشاعره وتجارب حياته، بما يساعده على تقديم تفاعلات أكثر تخصيصًا مع مرور الوقت.

الحديث مع الذكاء الاصطناعي

وأضاف أن كثيرًا من الأشخاص يشعرون براحة أكبر عند الحديث مع الذكاء الاصطناعي، لأنه لا يوجه إليهم أحكامًا، ولا يدخل في خلافات أو مشاحنات، كما يمنحهم مساحة للتعبير عن مشاعرهم دون الخوف من إفشاء أسرارهم أو التعرض للانتقاد.

الذكاء الاصطناعي

طبيعة ردود الذكاء الاصطناعي

ولفت استشاري الصحة النفسية إلى أن طبيعة ردود الذكاء الاصطناعي، التي تتسم غالبًا بالتشجيع والدعم، تمنح بعض المستخدمين شعورًا بالارتياح والتحفيز، ما يدفعهم إلى الاستمرار في استخدامه كوسيلة للتعبير عن مشاعرهم.

وأكد هندي أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة مساعدة في تقديم الدعم الأولي والاستماع للمستخدمين، لكنه لا يغني عن العلاقات الإنسانية أو الاستشارة النفسية المتخصصة في الحالات التي تستدعي تدخلاً مهنيًا، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا والحفاظ على التواصل الإنساني المباشر.

الذكاء الاصطناعي تطبيقات الذكاء الاصطناعي استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الكهرباء

بدء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء 4 ساعات يوميًا .. اعرف التفاصيل

عداد الكهرباء

بزيادة 44 قرشًا وتطبّق بأثر رجعي .. تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء علي هذه الأماكن

وزير التربية والتعليم

التعليم للمعلمين : ترقبوا خبراً ساراً طال انتظاره

وزير التربية والتعليم

عقود ثابتة لمعلمي الحصة وتعديل الأساسي على 2026 | أمنيات المدرسين بشأن "خبر التعليم السار"

شحن عداد الكهرباء

الكهرباء لأصحاب العدادات مسبوقة الدفع : احذروا فخ كروت الشحن المعدلة

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر أسئلة وإجابات امتحان الأحياء ثانوية عامة بعد 40 دقيقة من توزيعه|والتعليم تحقق

انجلترا وفرنسا

موعد مباراة إنجلترا وفرنسا لتحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026

امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026

نموذج إجابة امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 .. راجع إجاباتك

ترشيحاتنا

إسبانيا

قبل نهائي كأس العالم 2026.. تاريخ مواجهات الأرجنتين وإسبانيا

إبراهيما نداي

شوبير: الزمالك يسابق الزمن لحل أزمة نداي قبل 25 يوليو

احمد شوبير

شوبير: ميسي ظاهرة خارقة مش طبيعية أبدًا ومصر أفضل فريق واجه الأرجنتين

بالصور

لماذا يفقد بعض الأشخاص الوزن بسهولة بينما يعاني آخرون؟.. أعرف الأسباب الخفية

أسباب خفية وراء خسارة البعض للوزن اكثر من الآخرين
أسباب خفية وراء خسارة البعض للوزن اكثر من الآخرين
أسباب خفية وراء خسارة البعض للوزن اكثر من الآخرين

تكثيف حملات رش الناموس والحشرات الطائرة بكافة مراكز ومدن وأحياء الشرقية

رش الناموس
رش الناموس
رش الناموس

التقديم السبت المقبل.. شروط الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية

شروط المعاهد الفنية الصحية الشرطية
شروط المعاهد الفنية الصحية الشرطية
شروط المعاهد الفنية الصحية الشرطية

توقيع اتفاقيات.. وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته إلى تركيا

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فيديو

صورة من الزيارة

توقيع اتفاقيات.. وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته إلى تركيا

البن المغشوش

لا تنخدع بالعبوة.. علامات تكشف البن المغشوش قبل الشراء

كائنات فضائية داخل منزل جيمس فرانكو

كائنات فضائية داخل منزل جيمس فرانكو الممثل الأمريكي.. فيديوهات تثير الجدل

طبيب منتخب السنغال

وثائق رسمية تكشف التخصص الحقيقي لطبيب منتخب السنغال بالمونديال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد