مصرع طفل دهسا بسيارة بريد في مطروح

شهدت محافظة مطروح، اليوم،الأربعاء حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع طفل بعدما صدمته سيارة تابعة لهيئة البريد.

بلاغ بالحادث

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا بوقوع الحادث، فانتقلت على الفور قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ،.

واستقبلت مستشفى مطروح العام الطفل عمر يعانى من إصابات متفرق الا أنه توفى متأثرًا بالإصابات التي لحقت به.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما باشرت الأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكلفت النيابة العامة بالتحقيق لكشف ملابسات الحادث وظروف وقوعه.