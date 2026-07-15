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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نبيل فهمي: الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية انتهاك صارخ للقانون الدولي

نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية
نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

أجرى نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اتصالات هاتفية مع كل من بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت، وذلك في ضوء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة.

وتناولت الاتصالات تجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت سلطنة عمان، واستهداف ناقلتي النفط "ممباسا" و"الباهية" التابعتين لدولة الإمارات العربية المتحدة، والهجمات على دولة الكويت، وما أسفرت عنه هذه الاعتداءات المرفوضة من خسائر بشرية وإصابات.

تضامن عربي ضد الاعتداءات الإيرانية 

وأعرب فهمي، خلال الاتصالات، عن رفضه الكامل لهذه الاعتداءات الإجرامية التي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 2817، مؤكدًا أن أمن وسلامة الملاحة البحرية واحترام قواعد القانون الدولي يظلان ركيزتين أساسيتين للحفاظ على الأمن الجماعي واستقرار الاقتصاد العالمي.

وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية على أن المجتمع الدولي مطالب بالاضطلاع بمسؤولياته لمنع المزيد من التصعيد، مجددًا تضامن جامعة الدول العربية الكامل مع سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات الآثمة، ودعمها الكامل لكل ما تتخذه هذه الدول من إجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها، ومؤكدًا رفض الجامعة لأي أعمال من شأنها تهديد أمن الدول العربية أو المساس باستقرارها.

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