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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«الصحة» تتصدّى لإدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية.. التوسّع في العيادات المتخصصة ضمن مبادرة «صحتك سعادة»

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار
محمد البدوي

أعلنت وزارة الصحة والسكان التوسع في خدمات علاج سوء استخدام وإدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية، من خلال إطلاق المرحلة الثانية من العيادات التخصصية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "صحتك سعادة" الهادفة إلى تعزيز الصحة النفسية ودعم الفئات الأكثر عرضة للمشكلات النفسية المرتبطة بالاستخدام المفرط للتكنولوجيا.

منع استخدام التكنولوجيا

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الهدف من هذه العيادات لا يتمثل في منع استخدام التكنولوجيا، وإنما مساعدة الأشخاص الذين يعانون من الاستخدام القهري للإنترنت والألعاب الإلكترونية، والذي ينعكس سلبًا على حياتهم اليومية وصحتهم النفسية وقدرتهم على الدراسة أو العمل والتواصل الاجتماعي.

عدد العيادات التخصصية

وأوضح عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة dmc، أن الوزارة رفعت عدد العيادات التخصصية إلى 10 عيادات داخل مستشفيات الصحة النفسية على مستوى الجمهورية، في إطار خطة تستهدف إتاحة خدمات علاجية متخصصة للمواطنين.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية شهدت انضمام أربع مستشفيات جديدة، هي: مستشفى مصر الجديدة لعلاج الإدمان بالقاهرة، ومستشفى بنها للصحة النفسية بمحافظة القليوبية، ومستشفى شبين الكوم للصحة النفسية بمحافظة المنوفية، ومستشفى سوهاج للصحة النفسية.

خطة للتوسع التدريجي في الخدمة

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الوزارة تنفذ خطة للتوسع التدريجي في هذه الخدمة، بما يضمن توفير منظومة متكاملة للرعاية النفسية تغطي جميع محافظات الجمهورية الـ27 خلال المراحل المقبلة، بما يسهم في مواجهة الآثار النفسية للاستخدام المفرط للتكنولوجيا وتعزيز الصحة النفسية للمواطنين.

الصحة وزير الصحة العيادات النفسية الصحة النفسية استخدام وإدمان الإنترنت

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