باحث: تأميم لندن لشركة بريتيش ستيل قد يسبب خسائر للصين

قال إلهام لي، الباحث في الشؤون الصينية والدولية، إن الصين تعتبر الإجراءات البريطانية الأخيرة ألحقت ضررًا بالمصالح المشروعة للمستثمرين الصينيين، مشيرة إلى أن بكين تنظر إليها باعتبارها جزءًا من نهج غربي متزايد يتسم بالحمائية التجارية وتشديد القيود على الاستثمارات الصينية.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" الذي تقدمه مونيا طليبة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن وزارة التجارة الصينية اتهمت الحكومة البريطانية باستخدام مبررات الأمن القومي لإجبار المستثمرين الصينيين على الخروج من بعض الشركات، الأمر الذي أثار قلقًا متزايدًا لدى بكين والشركات الصينية العاملة في الأسواق الغربية.

اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار

وأوضح أن الصين طالبت لندن بالالتزام باتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار الموقعة بين البلدين، مؤكدة أن احترام هذه الاتفاقية يمثل الضمان الأساسي لحماية حقوق المستثمرين والحفاظ على بيئة استثمارية مستقرة ومتوازنة.