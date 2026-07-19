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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لاعيبة محترمة.. أحمد موسى: شجع إسبانيا وأنت مرتاح في نهائي كأس العالم 2026

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن لاعبي منتخب إسباني محترمين ويمكنك الاستمتاع بلعبهم ومستواهم الفني، قائلا: «شجع إسبانيا وأنت مرتاح من ناحية رياضية أو سياسية أو من أجل فلسطين أو عشان هم بلاد الأندلس».


وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن منتخب الفيفا الأرجنتيني فاسد وجماهيره احتفلت وكأنهم حصلوا على اللقب وإن شاء الله يعيطوا النهاردة، زي ما عيطوا قدام مصر لولا التدخل في النتيجة من قبل الفيفا وشركات المراهنات.

منتخب الأرجنتين الليلة

وأكد أن السفير الأرجنتيني التقى رئيس وزراء دولة الاحتلال وأهداه قميص منتخب بلاده، واحتفلا معًا وقاما بجولة لذلك من يشجع منتخب الأرجنتين الليلة سيكون في خانة واحدة مع نتنياهو.

بطولة كأس العالم

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن بطولة كأس العالم مسيسة بدليل تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل بطاقة حمراء حصل عليها لاعب أمريكي.


ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن مسؤول أوروبي كبير تسبب في فضيحة كبيرة للفيفا تهز مونديال أمريكا، عندما اتهم الاتحاد الدولي لكرة القدم بخدمة سوق المراهنات.

مباراة نهائي كأس العالم

وأكد أن البرلمان الأوروبي يطالب بتحقيق مع إنفانتينو والفيفا بسبب الإجراءات التي تمت في كأس العالم 2026، موضحًا أن عدد تذاكر المراهنات في مباراة نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا الليلة بلغت 8.5 مليون تذكرة وحجم المراهنات على اليوم تجاوزت 2 مليار دولار، في حين قيمة المراهنات على البطولة 8 مليارات دولار.


وأردف أن ما حدث في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع خيال، حيث كانت النتيجة لصالح الإنجليز برباعية أمام فرنسا، وكاد الديوك الفرنسية أن يستسلموا لولا ما حدث وأصبح النتيجة 6/4.
 

بطولة كأس العالم مباراة نهائي كأس العالم أحمد موسى السفير الأرجنتيني

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