لمنافسة تسلا.. شرك أبل تطلق تاكسي فوكسكون الآلي

شهدت الاستراتيجية العالمية لشركة “فوكسكون” الصانع التايواني الأكبر لهواتف "آيفون" في العالم تحولًا استراتيجيًا بارزًا في قطاع السيارات الكهربائية لعام 2026 الحالي؛ فبعد أن كانت الشركة تمني النفس باقتحام السوق الأمريكي ومنافسة "تسلا" مباشرة عبر علامتها المشتركة "فوكسترون"، اصطدمت هذه الطموحات بتعقد المشهد السياسي وزيادة التعريفات الجمركية بالولايات المتحدة، مما دفع الإدارة لتجميد مشاريعها هناك مؤقتًا وإعادة توجيه الاستثمارات نحو أسواق أخرى أكثر مرونة واستجابة.

وبدلاً من التركيز على المنافسة المباشرة في السوق الأمريكي المزدحم، بدأت فوكسكون في تنفيذ خطط بديلة تعتمد على الشراكات الحكومية والاستثمار المباشر للتوسع في الأسواق الأوروبية والآسيوية عبر بوابتي بولندا واليابان.

شراكة استثمارية ضخمة لإنشاء مجمع تصنيعي في بولندا

تخوض شركة فوكسكون حاليًا شراكة استراتيجية مع شركة "إليكترو موبيليتي بولاند" الملقبة بـ (EMP) والحكومة البولندية لبناء مجمع صناعي متطور للسيارات الكهربائية في مدينة "يافوجنو" بجنوب بولندا.

وتهدف هذه الخطة، المدعومة باستثمارات حكومية تتجاوز 1.06 مليار يورو، إلى إنشاء مصنع متخصص لتصنيع ثلاث طرازات من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) الكهربائية.

وتستهدف المنشأة الجديدة الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 400000 سيارة سنويًا لتغطية احتياجات السوق الأوروبي، مع التخطيط لبدء الإنتاج الفعلي في السنوات القادمة.

كما تتضمن الرؤية الاستثمارية تأسيس مركز للأبحاث والتطوير وبناء منشأة متخصصة لاختبار وتجميع أشباه الموصلات، لتأمين سلاسل التوريد الخاصة بالمجموعة وتعزيز التكامل التصنيعي داخل القارة الأوروبية.

اقتحام قطاع التاكسي والنقل التجاري في اليابان بطراز Model A

في الوقت نفسه، كشفت فوكسكون عن نموذجها الكهربائي المبتكر "Model A"، والذي تم استعراضه رسميًا في العاصمة طوكيو كخيار متعدد الاستخدامات موجه بصفة خاصة لأسواق اليابان وشرق آسيا.

وتعتمد هذه السيارة المدمجة على فلسفة تصميم مرنة تسمح بتعديل المقصورة الداخلية لتتسع لما بين مقعد واحد و 8 مقاعد بحسب حاجة الاستخدام.

وتم تصميم الهيكل الممتد المزود بأبواب سحابية وجانبية ليلائم العمل كسيارة تاكسي داخل المدن المزدحمة، أو مركبة لنقل البضائع والشهن التجاري الخفيف، أو سيارة عائلية عملية. وتم تطوير هذا الطراز بالتعاون مع فرق هندسية يابانية ليعتمد على مكونات قياسية منخفضة التكلفة، مع تزويده بأنظمة إدارة حرارية ذكية للبطاريات وتقنيات ترجمة فورية متعددة اللغات داخل الشاشات لتسهيل عمل سائقي التاكسي مع السياح والزوار الأجانب.

التصنيع التعاقدي وتطوير المنصات المفتوحة بالأسواق العالمية

تعتمد فوكسكون في تحركاتها التوسعية لعام 2026 الحالي على تقديم خدمات التصنيع والتصميم التعاقدي (CDMS) بالاعتماد على منصتها الهندسية المفتوحة "MIH".

وتقدم فوكسكون الهياكل والبرمجيات المكتملة كحلول جاهزة، مما يتيح لشركات السيارات والشركاء المحليين التركيز على عمليات التسويق والبيع، بينما تتولى هي كافة العمليات التصنيعية المعقدة لتخفيض التكاليف الإنتاجية.

وتهدف الشركة من خلال هذه الاستراتيجيات المتنوعة بين أوروبا واليابان إلى تقليل اعتمادها التاريخي على تجميع الهواتف الذكية، ودخول قطاع السيارات الكهربائية عالميًا بمرونة تشغيلية عالية تكفل لها تجنب الصدمات الجمركية والتغيرات السياسية بالأسواق الكبرى.

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