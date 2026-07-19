قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفرصة قائمة.. شوبير يكشف سبب تأجيل مناقشة مقترح زيادة مقاعد أفريقيا
نهائي كأس العالم 2026.. إسبانيا والأرجنتين في صدام تاريخي على عرش الكرة العالمية الليلة
إعلام عبري: الولايات المتحدة ترسل طائرات مقاتلة إضافية إلى المنطقة
كيفية ختم الصلوات بالأذكار والتسابيح.. كنوز لا تغفل عنها
حي على الفلاح.. مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19 يوليو 2026 في القاهرة والمحافظات
أفضل أذكار الصباح التي قالها النبي .. رددها كل يوم
كيف تتجنب رفض الشحنات الزراعية؟.. الزراعة تقدم روشتة للمصدرين
بعد ليلة من الضربات الأمريكية على إيران.. ماذا يعني استمرار التصعيد في المنطقة؟
ميسي يثير قلق الجماهير قبل موقعة إسبانيا: مهما كانت النتيجة.. ما حققناه سيبقى للأبد
أحمد فهمي يهنئ مصطفى شوبير بعقد قرانه: «أحسن حارس في العالم»
قائد مقر خاتم الأنبياء: سنرد بقوة على أي محاولة لفرض الهيمنة
الرقصة الأخيرة.. تشكيل إسبانيا المتوقع أمام الأرجنتين اليوم في نهائي المونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مدحت تيخا ينعى أحمد جلال عبد القوي بكلمات مؤثرة: "حبيبي الله يرحمك"

احمد جلال
احمد جلال
يمنى عبد الظاهر

نعى الفنان مدحت تيخا الفنان والمخرج أحمد جلال عبد القوي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 42 عامًا، معربًا عن حزنه الشديد لوفاته.

وكتب مدحت تيخا، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك": "حبيبي الله يرحمك ويغفرلك ويجعل مثواك الجنة يارب العالمين.. أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة بإذن الله."

وكان الفنان أحمد جلال عبد القوي قد توفي صباح اليوم، بعد فترة من المعاناة مع مرض السرطان، وذلك عقب أيام من إعلانه إصابته بورم، ما أثار حالة من التعاطف بين جمهوره وزملائه في الوسط الفني.

وخيم الحزن على الوسط الفني عقب إعلان وفاته، إذ حرص عدد من الفنانين على نعيه واستعادة ذكرياتهم معه، مشيدين بأخلاقه ومسيرته الفنية.

وينتمي أحمد جلال عبد القوي إلى عائلة فنية، فهو نجل الكاتب الكبير محمد جلال عبد القوي، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، قبل أن يبدأ مشواره في التمثيل والإخراج، مقدمًا عددًا من الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية.

وشارك الراحل في العديد من الأعمال الفنية البارزة، من بينها مسلسل "حضرة المتهم أبي" مع الفنان نور الشريف، و"الليل وآخره" و"المرسى والبحار" مع يحيى الفخراني، و"ابن ليل" مع مجدي كامل، كما شارك في فيلم "حسن ومرقص" بطولة الزعيم عادل إمام والنجم عمر الشريف، إلى جانب عدد من الأعمال الأخرى التي تركت بصمة في مشواره الفني.

الفنان مدحت تيخا أحمد جلال أحمد جلال عبد القوي مرض السرطان نجل الكاتب الكبير محمد جلال الفنان نور الشريف يحيى الفخراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان والمخرج أحمد جلال عبدالقوي

شقيق الفنان أحمد جلال عبدالقوي ينعيه بكلمات مؤثرة: «مع السلامة يا أخي الأصغر»

احمد جلال

وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي بعد صراع مع السرطان

منشور غامض على حساب أحمد جلال عبد القوي يثير قلق متابعيه

منشور غامض على حساب أحمد جلال عبدالقوي يُثير قلق متابعيه

احمد جلال

مسألة وقت .. آخر كلمات أحمد جلال عبد القوي قبل رحيله تهز مواقع التواصل الاجتماعي

الطقس غدا - القبة الحرارية

الحرارة تلامس 50 درجة لأول مرة.. هل تتأثر مصر بالقبة الحرارية التي تضرب المنطقة؟

سعر الدولار اليوم

مفاجأة في سعر الدولار اليوم بعد قفزة الاحتياطي فوق الـ55 مليارًا

إنستاباي

تحذير جديد وعاجل من إنستاباي لملايين المستخدمين

احمد جلال

قبل ساعات من رحيله.. أحمد جلال عبد القوي يتوقع وفاته.. الوقت عامل مهم في كل الأحوال

ترشيحاتنا

أحدث 5 سيارات كهربائية

أحدث 5 سيارات كهربائية في السوق المصري ‏

رفع اشغالات

حملات مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات المخالفة وإعادة الانضباط إلى الشوارع بالشرقية

أخطاء شائعة تتسبب في حوادث مميتة أثناء القيادة في الضباب

القيادة في الشبورة.. أخطاء يرتكبها السائقون صباحًا قد تعرضهم للحوادث

بالصور

جوري بكر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

على البحر .. كارولين عزمي تخطف الأنظار بظهورها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

فستان صيفي.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

المزيد