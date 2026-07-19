خبير لوائح رياضية يطالب الزمالك بالشفافية: أين بيان موقف قضايا إيقاف القيد والرخصة الإفريقية؟

وجّه خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة تساؤلات لإدارة نادي الزمالك، مطالبًا بإصدار بيان رسمي يكشف تفاصيل موقف النادي في ملف إيقاف القيد، في ظل حالة الجدل المستمرة بشأن القضايا المعلقة.

وقال العمايرة: “هو ليه إدارة نادي الزمالك لم تصدر حتى الآن بيانا توضح فيه عدد قضايا إيقاف القيد المتبقية على سيستم الفيفا، وكم قضية لها علاقة بالرخصة، وموقف الدائنين من الجدولة المقترحة، والمتوفر من الأموال للسداد، وماذا قال المحامي الدولي عن إيقاف القيد التأديبي؟”

وتأتي تساؤلات العمايرة في وقت يواصل فيه ملف قيد الزمالك إثارة اهتمام الجماهير، خاصة مع ارتباطه بالحصول على الرخصة الإفريقية وإمكانية إبرام التعاقدات خلال فترة الانتقالات، وسط مطالب بزيادة الشفافية وتوضيح الموقف الرسمي للنادي.

وعاد الزمالك للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا بعد غياب 3 مواسم، عقب تتويجه بلقب الدوري المصري، إذ تعود آخر مشاركة له قبل العودة إلى نسخة 2026-2027 إلى موسم 2022-2023، الذي شهد خروجه من دور المجموعات.

