بيزيرا يقترب من ارتداء قميص شيكابالا في الموسم المقبل

أكد الإعلامي محمد فاروق أن إدارة الكرة بنادي الزمالك قررت إعادة القميص رقم 10 إلى قائمة أرقام الفريق الأول بداية من الموسم الجديد، بعد أن ظل خارج الاستخدام طوال الموسم الماضي، تكريمًا لقائد الفريق السابق شيكابالا.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" البرازيلي خوان بيزيرا يعد في مقدمة المرشحين لارتداء القميص في الزمالك، تقديرًا لما قدمه من مستويات مميزة منذ انضمامه للفريق، بعدما كان أحد أبرز عناصر الأبيض خلال الموسم المنقضي".

وواصل :"نادي الزمالك يري أن الرقم 10 يجب أن يرتديه لاعب يمتلك تأثيرًا فنيًا كبيرًا ويحظى بقبول جماهيري، فضلا عن رفضه أكثر من عرض خارجي للرحيل في الموسم المقبل".

الزمالك يرفض رحيل بيزيرا

أكد الإعلامي جمال الغندور، أن إدارة الكرة بنادي الزمالك رفضت فكرة رحيل خوان بيزيرا تحت أي ظرف من الظروف خلال الميركاتو الصيفي المقبل ومهما كانت المغريات المالية في أي عرض.

وأضاف الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أن بعض الوكلاء عرضوا جلب عروض قوية للاعب بأرقام مالية كبيرة لرحيل اللاعب ولكن الزمالك أغلق الملف باعتبار اللاعب من أهم اللاعبين بالفريق.