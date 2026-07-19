أحمد عبد الحليم: الزمالك يحتاج لمعسكر إعداد عاجل

أكد أحمد عبد الحليم أن نادي الزمالك في حاجة إلى بدء معسكر الإعداد للموسم الجديد في أسرع وقت ممكن، من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل قبل انطلاق المنافسات.

وقال أحمد عبد الحليم، في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج "زملكاوي" مع المذيع محمد عبدالجليل، إن الإسراع في انطلاق فترة الإعداد يعد أمرًا ضروريًا، حتى يتمكن الجهاز الفني من رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين وتحقيق أفضل استفادة ممكنة قبل بداية الموسم.

ووجه أحمد عبد الحليم التحية إلى معتمد جمال، مشيدًا بالدور الذي قام به مع الفريق، ومؤكدًا أنه يستحق كل التقدير والاحترام على ما قدمه مع الزمالك.

وأضاف أن تتويج الزمالك بلقب الدوري منح النادي حالة من الاستقرار النفسي والمعنوي قبل انطلاق الموسم الجديد، وهو ما يمثل دفعة قوية للفريق لمواصلة المنافسة على جميع البطولات.