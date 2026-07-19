مصرع وإصابة عاملين بناء إثر انهيار سقف خشبي بموقع إنشاءات بالعلمين



لقى عامل بناء مصرعه، فيما أُصيب زميله بإصابات متفرقة، إثر حادث وقع داخل أحد مواقع الإنشاءات بمدينة العلمين ، بعد سقوط سقف خشبي عليهما أثناء العمل.



بلاغ بالحادث

وتلقت غرفة عمليات الطوارئ بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى العلمين.

اسماء ضحايا الحادث

وأسفر الحادث عن وفاة محمود ا.ى (60 عامًا)، من محافظة البحيرة، ويعمل عامل بناء، بينما أُصيب أحمد م.ا (47 عامًا)، بكسر في القدم وسحجات متفرقة بالجسم.



وكشفت المعلومات الأولية أن العاملين كانا يؤديان عملهما أعلى سقالة داخل مشروع تابع لاحدا شركات المقاولات بمدينة العلمين ، قبل أن ينهار عليهما سقف خشبي من الطابق الثاني، ما أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر.



تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.